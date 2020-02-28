英国公布“脱欧”后移民制度

为应对“脱欧”之后的新形势，英国政府近日公布了基于积分系统的全新移民制度，将从明年1月开始施行。英国内政大臣普丽蒂·帕特尔表示，英国欢迎更多拥有特定技能的人士，希望减少低技能移民的数量。英国舆论担心，新移民制度可能导致英国低端劳动力短缺。

据报道，在今年年底“脱欧”过渡期结束后，无论是欧盟公民还是非欧盟公民，需遵循相同的积分规则申请签证。不同职业、工资、教育程度等具有不同积分。新的积分系统更倾向于高学历、高素质人才，同时对于医护、育儿等短缺岗位适当放宽标准。分析认为，用全新的移民系统吸引全球优质人才，符合英国“脱欧”后打造“全球化英国”的定位。英国此次修改移民制度，旨在终止欧盟和英国之间的人员自由流动。此前，欧盟公民可以无障碍地在英国就业和生活。由于英国工资水平较高，不少来自东扩后欧盟国家的移民来到英国，虽然填补了一些劳动力缺口，但也带来了贫富差距变大、社会分裂等问题。

英国政府还希望通过改革移民制度，鼓励企业在技术领域进行更多投入，提高劳动生产率。2019年第二季度，英国劳动生产率同比下降了0.5%，是2014年中期以来最差的表现。英国智库国家经济和社会研究所表示，英国若想提高经济增速，必须提高伦敦以外地区的生产率。

新制度向非欧盟公民提供了更加平等的就业机会，也冲击了一些填补英国建筑、食品加工、餐饮、护理等行业工作的欧盟公民的就业。英国广播公司评论认为，新积分制度可能进一步加大某些特定行业的劳动力缺口。以老年人护理行业为例，在英格兰地区，有1/6从事该行业的人是外国人，负责为养老院和社区中的老年人和残疾人提供日常帮助；这些从业者大多数年薪低于2万英镑，然而新积分系统要求的最低年薪为2.56万英镑。英国许多经济部门表示，新的制度将很难招募到足够的劳动力。

普丽蒂·帕特尔在接受媒体采访时表示，英国有800万年龄在16—64岁之间的人处于“经济不活跃”状态。在新的移民制度下，这些人有望填补一些行业的劳动力短缺。她强调，英国企业应关注“潜在的英国劳动力”。然而舆论分析指出，“经济不活跃”劳动力中残疾、患病以及需家庭成员长期照料者占有很大比例，这些人很难在短期内加入劳动力队伍。

（本报伦敦2月27日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)