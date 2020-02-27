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综合消息：三国首次报告新冠病毒感染病例 韩日等国病例数继续增加

2020年02月27日21:59  来源：新华网
 

新华社北京2月27日电 综合新华社驻外记者报道：26日，巴基斯坦和格鲁吉亚首次报告新型冠状病毒感染病例，丹麦27日报告首例感染病例。此外，韩国、日本、科威特等国报告的病例数继续增加。

巴基斯坦负责国家卫生服务的总理特别助理扎法尔·米尔扎26日说，巴基斯坦出现2例新冠病毒感染病例，两人均有伊朗旅行史。这是该国首次出现确诊病例。巴基斯坦医学科学院发言人瓦西姆·赫瓦贾当天告诉新华社记者，他们接收了一名来自北部吉尔吉特-伯尔蒂斯坦地区的患者。另一名患者在南部港口城市卡拉奇确诊。

格鲁吉亚卫生部长季卡拉泽26日说，该国当天确诊首例新冠病毒感染病例。患者是一名50岁的格鲁吉亚男性公民，目前已在第比利斯传染病医院治疗。他有伊朗旅行史，25日回到格鲁吉亚。

丹麦国家卫生局27日发布公报说，该国确诊了首例新冠病毒感染病例。患病男子24日与家人从意大利滑雪回到丹麦，此后出现了咳嗽和发热等症状。26日，丹麦国立血清研究所对该男子一家3口采样分析后发现男子新冠病毒检测呈阳性，但他的妻子和儿子均为阴性。由于目前该男子病症较轻，医院同意其出院，但这一家人必须居家隔离2周。

近日丹麦卫生部门已将该国感染新冠病毒可能性从“低”上调至“中等”，同时将接受新冠病毒检测的医院由2家扩展到6家。

还有一些国家的病例数继续增加。韩国疾病管理本部27日发布的最新统计数据显示，当地时间27日9时至16时，韩国新增171例新冠病毒感染病例，新增死亡病例1例；全国累计确诊病例增至1766例，死亡病例共13例。

新增确诊病例中，115例发生在大邱市，其余分散在庆尚北道、京畿道、忠清南道等地。除死亡病例和治愈出院者以外，目前韩国有1727名确诊患者正在接受隔离治疗，还有25568人正在接受病毒检测。

日本广播协会电视台26日报道，在日本确诊的新冠病毒感染病例数已升至894例，其中包括“钻石公主”号邮轮上的705例。日本首相安倍晋三26日要求，今后两周左右的时间里中止或者延期举行大规模体育和文化活动，日本国立博物馆、国立剧场等也宣布休馆或者停止演出活动。

美国26日报告首例感染源不明的新冠病毒感染病例。美国疾病控制和预防中心当天说，加利福尼亚州确诊的一名感染者既没有相关旅行史，也未接触过已知病例，这可能是新冠病毒在美国社区传播的首个例证。美国现有在国内确诊的病例15例，另有45例确诊病例是从国外回美人员。

科威特卫生部26日说，科威特自几天前确诊首例新冠病毒感染病例以来，确诊病例数已升至26例。

黎巴嫩卫生部26日说，当天确诊第二例新型冠状病毒感染病例，患者目前在位于贝鲁特的拉菲克·哈里里大学医院接受隔离治疗。卫生部将对这名患者亲属的健康状况进行每日跟踪。

澳大利亚卫生部26日说，澳累计确诊病例为23例，其中较早确诊的15例病例已全部治愈，还有8例是近期从“钻石公主”号邮轮上回澳的澳大利亚乘客。（参与记者陆睿、耿学鹏、林晶、李洁、周星竹、李家瑞、李浩、唐斌辉、李铭、于帅帅、林惠芬、周舟、华义、王薇、聂云鹏、陈晨、刘洋、高磊、李良勇、陈宇）

(责编：贾文婷、杨牧)
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