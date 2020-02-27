王毅与日韩外长通电话 有这些抗疫合作的关键信息

这是一张拼版照片，分别为韩国首尔市政府大楼大屏幕播出为中国加油的视频（左，新华社记者王婧嫱摄）、武汉黄鹤楼（中，新华社记者熊琦摄）和日本东京地标东京塔点亮“中国红”为中国加油（右，新华社记者杜潇逸摄）

——2月26日晚，国务委员兼外长王毅同日本外相茂木敏充通电话。

王毅通报了中方新冠肺炎疫情防控的最新进展，表示形势已呈现稳步向好态势，同时仍然复杂严峻。中方将继续全力以赴，坚决打赢这场疫情防控阻击战。中国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期和有限的。中方将把疫情影响降到最低，努力实现全年经济社会发展目标任务。

王毅表示，疫情面前，中日是同舟共济的命运共同体。中方赞赏日方从一开始就同中国坚定站在一起，感谢日本政府和社会各界给予的宝贵支持和帮助。中方同样关注日本国内的疫情，已根据日方需求提供了必要医疗防护物资，今后如日方有需要，中方愿继续提供力所能及的帮助。双方可进一步加强对口部门和专家层面交流，密切疫情防控、医疗救治、药物疫苗研发等领域合作，并积极探讨在多边框架下加强国际公共卫生合作。

王毅表示，双方有必要加强沟通协调，进一步做好疫情应对，防止跨国扩散，切实维护好本国及本地区的公共卫生安全。两国还应确保双方产业链、供应链稳定，尽可能降低疫情对两国务实合作的影响。中日两国都是世界主要经济体，相信中日经贸合作正常开展也是对世界经济稳定发展的重要贡献。

茂木敏充说，日方对新冠肺炎疫情对中方造成的困难和损失再次表示诚挚慰问，期待在中方举国上下努力下，疫情能够尽快平息。日本作为中国的友邻，愿继续提供最大限度的合作。日方感谢中方提供医疗物资，赞同日中作为世界重要经济体，要共同维护正常经贸合作，确保全球产业链、供应链稳定。茂木介绍了日本国内新冠肺炎疫情，表示日本多地出现散发确诊病例，部分地区小规模传播，尚无大规模扩散。今后两周对防范疫情扩大至关重要，日本政府已制定应对方针，将采取万全之策防止疫情蔓延。希望日中双方继续共享信息，加强沟通与合作。

王毅感谢日方慰问，表示中日作为邻国理应相互帮助，相信日方有能力、有条件有效控制疫情，祝愿东京奥运会如期成功举办。

——2月26日晚，国务委员兼外长王毅同韩国外长康京和通电话。

王毅通报了中方抗击新冠肺炎疫情的最新进展，表示中韩互为近邻，守望相助，休戚与共。中方感谢韩方对中国抗击疫情一直给予的大力支持，我们铭记于心。王毅说，近来韩国疫情加剧，中方感同身受。我们积极评价韩方采取的快速、有力防控举措，相信韩方能够早日战胜疫情。韩国的困难就是我们的困难。中方愿向韩方提供必要帮助，支持韩国政府和人民抗击疫情。双方可建立健全外交、卫生、疾控等对口部门沟通交流机制，及时通报各自采取的政策举措，开展疫情防控、医疗救治、药物疫苗研发等方面合作。

王毅表示，从各国防控疫病实践包括此次中方抗击新冠肺炎疫情的经验看，及早控制和减少不必要人员跨境流动对阻断疫情扩散至关重要。中方愿就此与韩方进行沟通。双方的目的是相同的，就是更有效维护中韩两国人民的生命安全和身体健康。相信我们共同战胜疫情之后，中韩友好感情会进一步加深，两国各领域交往合作会更加活跃。

王毅表示，疫情会对中韩交往和经贸合作造成一定影响。双方要努力将其降到最低，在做好防疫前提下，支持帮助受影响的行业企业渡过难关，维护中韩产业链、供应链稳定，推动双方务实合作继续有效开展。

康京和表示，新冠肺炎疫情发生以来，韩中两国一直相互支持，相互帮助，共同抗击疫情。康介绍了韩方应对韩国内疫情举措，表示韩国政府已启动最高级别响应，文在寅总统亲临一线视察指导。近日确诊数量上升较快事出有因。韩方有信心控制疫情进一步扩散，希望继续同中方加强沟通与合作，共同应对挑战。

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