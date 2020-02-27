王毅同韩国外长康京和通电话

新华社北京2月27日电 2月26日晚，国务委员兼外长王毅同韩国外长康京和通电话。

王毅通报了中方抗击新冠肺炎疫情的最新进展，表示中韩互为近邻，守望相助，休戚与共。中方感谢韩方对中国抗击疫情一直给予的大力支持，我们铭记于心。王毅说，近来韩国疫情加剧，中方感同身受。我们积极评价韩方采取的快速、有力防控举措，相信韩方能够早日战胜疫情。韩国的困难就是我们的困难。中方愿向韩方提供必要帮助，支持韩国政府和人民抗击疫情。双方可建立健全外交、卫生、疾控等对口部门沟通交流机制，及时通报各自采取的政策举措，开展疫情防控、医疗救治、药物疫苗研发等方面合作。

王毅表示，从各国防控疫病实践包括此次中方抗击新冠肺炎疫情的经验看，及早控制和减少不必要人员跨境流动对阻断疫情扩散至关重要。中方愿就此与韩方进行沟通。双方的目的是相同的，就是更有效维护中韩两国人民的生命安全和身体健康。相信我们共同战胜疫情之后，中韩友好感情会进一步加深，两国各领域交往合作会更加活跃。

王毅表示，疫情会对中韩交往和经贸合作造成一定影响。双方要努力将其降到最低，在做好防疫前提下，支持帮助受影响的行业企业渡过难关，维护中韩产业链、供应链稳定，推动双方务实合作继续有效开展。

康京和表示，新冠肺炎疫情发生以来，韩中两国一直相互支持，相互帮助，共同抗击疫情。康介绍了韩方应对韩国内疫情举措，表示韩国政府已启动最高级别响应，文在寅总统亲临一线视察指导。近日确诊数量上升较快事出有因。韩方有信心控制疫情进一步扩散，希望继续同中方加强沟通与合作，共同应对挑战。

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