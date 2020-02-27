人民网>>国际

王毅同韩国外长康京和通电话

2020年02月27日09:43  来源：新华网
 

　　新华社北京2月27日电　2月26日晚，国务委员兼外长王毅同韩国外长康京和通电话。

　　王毅通报了中方抗击新冠肺炎疫情的最新进展，表示中韩互为近邻，守望相助，休戚与共。中方感谢韩方对中国抗击疫情一直给予的大力支持，我们铭记于心。王毅说，近来韩国疫情加剧，中方感同身受。我们积极评价韩方采取的快速、有力防控举措，相信韩方能够早日战胜疫情。韩国的困难就是我们的困难。中方愿向韩方提供必要帮助，支持韩国政府和人民抗击疫情。双方可建立健全外交、卫生、疾控等对口部门沟通交流机制，及时通报各自采取的政策举措，开展疫情防控、医疗救治、药物疫苗研发等方面合作。

　　王毅表示，从各国防控疫病实践包括此次中方抗击新冠肺炎疫情的经验看，及早控制和减少不必要人员跨境流动对阻断疫情扩散至关重要。中方愿就此与韩方进行沟通。双方的目的是相同的，就是更有效维护中韩两国人民的生命安全和身体健康。相信我们共同战胜疫情之后，中韩友好感情会进一步加深，两国各领域交往合作会更加活跃。

　　王毅表示，疫情会对中韩交往和经贸合作造成一定影响。双方要努力将其降到最低，在做好防疫前提下，支持帮助受影响的行业企业渡过难关，维护中韩产业链、供应链稳定，推动双方务实合作继续有效开展。

　　康京和表示，新冠肺炎疫情发生以来，韩中两国一直相互支持，相互帮助，共同抗击疫情。康介绍了韩方应对韩国内疫情举措，表示韩国政府已启动最高级别响应，文在寅总统亲临一线视察指导。近日确诊数量上升较快事出有因。韩方有信心控制疫情进一步扩散，希望继续同中方加强沟通与合作，共同应对挑战。

(责编：于洋、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved