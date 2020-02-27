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王毅同日本外相茂木敏充通电话

2020年02月27日09:43  来源：新华网
 

新华社北京2月27日电 2月26日晚，国务委员兼外长王毅同日本外相茂木敏充通电话。

王毅通报了中方新冠肺炎疫情防控的最新进展，表示形势已呈现稳步向好态势，同时仍然复杂严峻。中方将继续全力以赴，坚决打赢这场疫情防控阻击战。中国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期和有限的。中方将把疫情影响降到最低，努力实现全年经济社会发展目标任务。

王毅表示，疫情面前，中日是同舟共济的命运共同体。中方赞赏日方从一开始就同中国坚定站在一起，感谢日本政府和社会各界给予的宝贵支持和帮助。中方同样关注日本国内的疫情，已根据日方需求提供了必要医疗防护物资，今后如日方有需要，中方愿继续提供力所能及的帮助。双方可进一步加强对口部门和专家层面交流，密切疫情防控、医疗救治、药物疫苗研发等领域合作，并积极探讨在多边框架下加强国际公共卫生合作。

王毅表示，双方有必要加强沟通协调，进一步做好疫情应对，防止跨国扩散，切实维护好本国及本地区的公共卫生安全。两国还应确保双方产业链、供应链稳定，尽可能降低疫情对两国务实合作的影响。中日两国都是世界主要经济体，相信中日经贸合作正常开展也是对世界经济稳定发展的重要贡献。

茂木敏充说，日方对新冠肺炎疫情对中方造成的困难和损失再次表示诚挚慰问，期待在中方举国上下努力下，疫情能够尽快平息。日本作为中国的友邻，愿继续提供最大限度的合作。日方感谢中方提供医疗物资，赞同日中作为世界重要经济体，要共同维护正常经贸合作，确保全球产业链、供应链稳定。茂木介绍了日本国内新冠肺炎疫情，表示日本多地出现散发确诊病例，部分地区小规模传播，尚无大规模扩散。今后两周对防范疫情扩大至关重要，日本政府已制定应对方针，将采取万全之策防止疫情蔓延。希望日中双方继续共享信息，加强沟通与合作。

王毅感谢日方慰问，表示中日作为邻国理应相互帮助，相信日方有能力、有条件有效控制疫情，祝愿东京奥运会如期成功举办。

(责编：于洋、刘洁妍)
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