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以总理欲在约旦河西岸关键地区扩建定居点

2020年02月27日08:19  来源：新华网
 

　　以色列总理本雅明·内塔尼亚胡25日宣布重新启动一项犹太人定居点计划，将在约旦河西岸一处关键地区新建大约3500套住房。

　　“我已经下令立即发布在E-1地区建造3500套住房的计划，”他在一场活动中说，“这（一计划）已经推迟了6年半。”

　　E-1地区位于约旦河西岸马阿勒阿杜明定居点与耶路撒冷之间，面积大约12平方公里。以色列政府2012年11月宣布E-1计划，打算扩建马阿勒阿杜明定居点，使得这一定居点与耶路撒冷的距离缩短至大约15分钟车程。

　　只是，巴勒斯坦方面指认定居点扩建后将把约旦河西岸“一分为二”，掐断巴勒斯坦人前往耶路撒冷的道路。由于遭到多方反对，以方暂停E-1计划。

　　美国总统唐纳德·特朗普1月28日公布所谓“中东和平新计划”，在耶路撒冷归属、犹太人定居点合法性等重大问题上偏袒以色列。这一计划因无视巴勒斯坦关切遭到巴方明确反对。

　　获得美方“撑腰”后，内塔尼亚胡20日说，将在位于东耶路撒冷地区的两处犹太人定居点新建约5200套住房，包括先前因多方反对而搁置的吉瓦特哈马托斯犹太人定居点扩建。

　　另外，以色列将于3月2日举行议会选举。多家媒体报道，内塔尼亚胡着力推进定居点扩建意在争取选民支持，巩固他的右翼票仓。（郑昊宁）【新华社微特稿】

(责编：于洋、刘洁妍)
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