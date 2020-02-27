原标题：韩国新冠肺炎疫情冲击政坛 朝野攻防都打疫情牌

【环球时报驻韩国特派记者 马菲 环球时报特约记者 济冬】因新冠肺炎疫情停摆一天的韩国国会26日重新运营，决定成立“国会COVID-19对策特别委员会”，并表决通过了《传染病防治管理法》《检疫法》《医疗法》三项法案的修订案，为防控新情提供司法保障。连日来，疫情不仅给韩国民众生活带来不小的影响，也冲击着该国政坛。4月15日，韩国将迎来新一届国会选举。由于此次选举将对下一任总统选举产生重要影响，因此在野党开始利用疫情不断攻击文在寅政府。

目前，距离韩国四年一度的国会议员选举只有不足50天时间，朝野攻防愈发激烈。据韩联社报道，截至26日16时，韩国感染新冠病毒确诊病例增至1261例，其中大邱市710例、庆尚北道317例。随着新冠肺炎疫情在全国范围内扩散，传统的选举运动实际处于中断状态，甚至有人建议选举应当延期。

据韩国News1通讯社报道，文在寅将于28日前往国会与朝野各党院内代表举行会晤，就解决新冠肺炎疫情商讨对策。这是文在寅就任总统后首次为与朝野代表会晤而到访国会。韩国《韩民族日报》社论称，面对确诊患者数量破千的疫情，文在寅和朝野代表能够面对面交流，是一件值得庆幸的事情。

然而，另一方面，韩国执政党共同民主党首席发言人洪翼杓却因针对疫情不严谨的措辞遭到反对党猛烈批评，不得不于26日宣布辞职。据韩国媒体报道，洪翼杓曾于25日向媒体群发送“拟对大邱市和庆尚北道采取‘最大程度封锁’措施”的信息，反对党未来统合党方面剑指政府，称其不切断外部涌来的感染源，却要封锁本国国民。随后文在寅通过青瓦台解释称，所谓的“最大程度封锁”措施并非“封城”，而是最大限度阻断疫情扩散。

此外，因多数新冠肺炎感染者都来自韩国新天地教会，韩国舆论中不乏新天地教会与政坛保守派有着紧密联系的各种说法。例如，“新天地=新国家党=自由韩国党=未来统合党？”“新天地教会每天吸收2000多名教徒，新国家党是为了获得选票加入其中的吗？”“有证据捕捉到新天地教会在支持新国家党”……对此，未来统合党方面26日表示，上述说法纯属“子虚乌有”。

上周末，保守团体不顾首尔市禁止在市中心大规模集会的规定，连着两日举行集会。集会组织者全光焄牧师因涉嫌在集会等场合呼吁集会人群支持特定保守政党于24日被逮捕。韩国具有保守倾向的《文化日报》26日评论称，从“封锁大邱”到新天地怪谈，在现政府应对新冠肺炎疫情不力引发国家混乱的情况下，执政党和亲文势力通过臆测、诡辩和虚假新闻等手段进一步制造混乱，有观点怀疑这是不是恶意利用疫情对在野阵营进行打击。

2月4日，青瓦台请愿板块出现了一则题为“敦促弹劾文在寅总统”的请愿。该请愿声称，文在寅政府防控新型冠状病毒不力，没有及时采取措施禁止所有来自外部的人员入境，从而造成现在的局面。截至26日，在青瓦台请愿网页上关于弹劾文在寅的请愿人数已经超过78万。按规定，请愿人数只要超过20万，青瓦台就需要在一个月之内对请愿内容进行回复。

据韩国媒体报道，文在寅政府上台以来，韩国经济一直处于低迷状态，政府采取了多项措施来刺激经济，但效果有限。韩国的研究机构和大学教授也纷纷表示，韩国与中国的经济关联度高，长期来看，这次疫情对韩国经济的冲击将高于“非典”和中东呼吸综合征。韩国经济副总理兼企划财政部长官洪楠基近日也表示，从主要经济指标变化来看，此次疫情对韩国经济的影响将超过五年前的中东呼吸综合征。

(责编：冯粒、曹昆)