“中国展现了惊人的集体行动力与合作精神”（患难见真情 共同抗疫情）

2月25日，世界卫生组织赴中国考察专家组负责人、世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德在日内瓦世卫组织总部举行记者会，介绍中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组在中国的考察情况，分享中国抗击疫情的经验，并对全球疫情防控提出建议。艾尔沃德高度评价中国采取的务实灵活的大规模防控措施，认为这不仅使中国新增感染病例大幅下降，也为各国积极防控疫情争取了宝贵时间，提供了值得借鉴的经验。

“中国强有力的干预措施显著改变了疫情蔓延‘曲线’”

当天的记者会全程约两小时，远超近来世卫组织例行记者会时长。艾尔沃德详细介绍了中国为应对疫情采取的措施及其效果，分享了他的考察感受，并简要介绍了考察组对中国及其他国家提出的应对建议。

据悉，中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组由25名中外专家组成。其中艾尔沃德率领的外方专家共13名，来自世卫组织和美国、加拿大、俄罗斯、日本、德国、尼日利亚等国，涵盖流行病学、病毒学、临床管理、公共卫生等领域，在应对疫情方面有丰富经验。考察组在为期9天的行程中，赴北京、广东、四川和湖北实地调研，全方位、深入了解中国和相关省市疫情形势、防控措施、医疗救治、社区（农村）防控、科研攻关等情况，形成的调查报告分别提交中国政府和世卫组织。

记者会上，艾尔沃德表示，中国抗击疫情取得非凡成就，新增感染病例和重症患者比例大幅下降，已经避免或至少推迟了数十万新冠肺炎病例的发生。拿出中国疫情统计图表，艾尔沃德分析说：“按照一般流行病学规律，类似新冠肺炎疫情暴发后会有一段病例迅速上升期。专家们一致认为，中国强有力的干预措施显著改变了疫情蔓延‘曲线’。”他指出，疫情数据曲线每一次“偏离”理论轨道，都要感谢中国政府的果断决策和科学应对策略。此前，世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安也表示，中国目前应对新冠肺炎疫情所采取的“战略和战术手段”都是正确的。

艾尔沃德分享了中国抗击疫情的好做法，尤其是全民动员和科学防控。他认为，中国的强大动员能力和行动能力，民众的大局观念、奉献精神和乐观态度尤为可贵，为有力有效实施防控措施提供了条件。在科学防控方面，中国综合运用大数据、人工智能、5G等技术，设立发热门诊，进行网上远程诊疗，用“健康码”作为通行码等做法简便高效。

艾尔沃德表示，中国抗击疫情以科学和证据为基础，有关科研成果被快速推广应用，比如多次更新诊疗方案。在考察组开展工作时，中国发布了第六版新冠肺炎诊疗方案，考察组接触到的所有医护人员都表示已在使用最新版诊疗方案。“中国采取了非常务实的系统性方案来防控疫情，这些防控措施给人留下深刻印象，而且对于产生实际效果至关重要。”

“中国人民的坚韧和奉献，极大延缓了新冠肺炎疫情的传播”

“我们要认识到武汉人民的贡献，世界欠你们的。当这场疫情过去，希望有机会代表世界再一次感谢武汉人民。”2月24日，在北京举行的新闻发布会上，艾尔沃德的话让无数人动容。

此次日内瓦记者会上，回忆起在中国的考察行程，艾尔沃德感谢中国政府、中方专家和众多抗疫一线人员坦诚深入提供新冠肺炎的相关信息。他说，自己在医院里、飞机和火车上同奋战在一线的医护人员、工作人员等交谈、了解情况，“最让我震撼的是，每一个中国人都有很强烈的责任担当和奉献精神，愿意为抗击疫情作出贡献”。

艾尔沃德分享了他在中国观察到的几个细节：奋战在抗疫一线的医护人员和工作人员全力以赴，非常疲惫，有工作人员在同考察组谈话间隙困得睡着了；中国其他省份的医疗队携带个人防护装备和医疗设备驰援湖北，甚至接管整个院区，这在其他国家是不可想象的。

“中国采取了最彻底、最严格的防控举措，执行起来不折不扣。”艾尔沃德说，中国针对不同地区采取“差异化”的防控措施。具体来说，就是针对武汉以及湖北省外的地方采取不同等级的防控措施，对于没有病例、零星病例、聚集性病例、有社区传播现象的地区，实施差异化的应对措施。

“武汉街道空无一人，但是每个窗户后面都有配合应对疫情的市民。中国展现了惊人的集体行动力与合作精神。”艾尔沃德看到，每一个人都被动员和组织起来，就像是在跟病毒打一场战争，他们肩负起了阻止病毒蔓延的共同责任。“中国人民的坚韧和奉献，极大延缓了新冠肺炎疫情的传播。”

“只要我们针对疫情采取严格措施，疫情可以被控制”

“中国为世界争取到宝贵‘窗口期’。各国应充分把握时机，构筑抗击疫情的‘第二道防线’。”艾尔沃德表示，新冠肺炎疫情正在影响全球多地，我们必须以极快的速度应对，防止它蔓延达到全球性大流行的程度。“中国的防控情况表明，只要我们针对疫情采取严格措施，疫情可以被控制。”

世卫组织部分合作专家提供的数据模型显示，中国采取的控制人员流动的措施让中国境内的疫情传播速度延缓了两至三天，而让中国境外的疫情传播速度延缓了两至三周。

艾尔沃德针对各国防控疫情提出了具体建议，包括科学评估潜在风险，提前准备医院床位、隔离设施、重症病房和检测实验室，进行人员培训以便快速反应，重视信息传播，呼吁公众配合，加强同中国交流，学习借鉴好的做法等。

为提高公共卫生体系薄弱的国家应对疫情的能力，世卫组织采取了诸多措施，包括对非洲疾控中心人员进行培训、运送新冠病毒检测试剂、筹集应对新冠肺炎疫情资金约6.75亿美元等。世卫组织总干事谭德塞日前在世卫组织日内瓦总部举行的例行记者会上表示，考察组认为，中国防控疫情措施避免了大量病例，疫情顶峰已过，尚未构成全球性大流行，这给所有国家“带来防控疫情的信心”。

比利时荷语区鲁汶大学医学专家马克·范·兰斯特表示，中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组此行意义重大，新冠病毒是人类共同的敌人，我们应该共同作战，保护人类免受其害。

（本报日内瓦2月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)