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综合消息：亚洲多国新冠病毒感染病例上升 欧洲三国出现首例确诊病例

2020年02月26日20:43  来源：新华网
 

新华社北京2月26日电 综合新华社驻外记者报道：25日至26日，亚洲多国新冠病毒感染病例有不同程度上升；欧洲多国及非洲国家阿尔及利亚25日宣布发现首例确诊病例。

韩国疾病管理本部26日发布的最新数据显示，25日16时至26日9时，韩国新增169例新冠病毒感染病例，累计确诊病例增至1146例。

日本广播协会电视台25日报道，日本当天新增10例确诊病例，使在日本确诊的新冠病毒确诊感染病例累计达到861例，其中包括“钻石公主”号邮轮上的691例。

泰国公共卫生部25日宣布，泰国新增确诊病例2例。截至25日，泰国累计确诊37例，治愈22例。

伊朗卫生部25日早些时候公布的数据显示，伊朗累计报告95例新冠病毒感染病例，其中15例死亡。该部门呼吁民众近期减少聚会和观看体育赛事。

伊拉克、阿曼和巴林25日也报告新冠病毒感染病例增加。伊拉克卫生部数据显示，伊拉克当天新增4例，累计确诊5例。阿曼卫生部表示，该国当天新增2例，累计确诊4例。巴林通讯社报道，巴林当天新增15例，累计确诊17例。

25日，瑞士、克罗地亚、奥地利有关部门均宣布在本国首次发现了新型冠状病毒感染病例。当天，德国、法国和西班牙均报告确诊病例增加。

阿尔及利亚卫生部长阿卜杜勒－拉赫曼·本·布齐德25日在国家电视台宣布，该国也发现首例新冠病毒感染病例。这是一名意大利人，17日抵达阿尔及尔，25日确诊。（参与记者：黄灵、刘曲、高磊、于涛、田颖、陈晨、唐霁、谢宇智、陆睿、耿学鹏、华义、汪瑾、王迪、黄硕、陈霖、张淼、杨元勇、涂一帆、周舟、郑思远、施洋）

(责编：贾文婷、杨牧)
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