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疫情阴云笼罩，东京奥运会还能如约而至吗？ 

2020年02月26日20:02  来源：新华网
 

新华社北京2月26日电 题：疫情阴云笼罩，东京奥运会还能如约而至吗？

新华社记者王浩明、姬烨、王梦

26日凌晨，国际奥委会委员迪克·庞德接受媒体采访时称，如果新冠肺炎疫情在五月底之前不能得到控制，原定于7月24日开幕的东京奥运会将面临被取消的命运。

一石激起千层浪，庞德的一席话引发了强烈关注。国际奥委会发言人当日接受新华社记者邮件采访时表示，国际奥委会正为东京奥运会如期成功举办而不断努力，庞德的言论很好地解释了这一点。除此之外，一切言论均属猜测。

庞德的言论是敲响警钟还是杞人忧天？在全球面临新冠肺炎疫情暴发风险、多个国家多项体育赛事推迟的情况下，东京奥运会能否如期举办？而东京奥运会如果最终被取消，谁又将受伤最深？

国际奥委会回应：筹办按计划推进

加拿大人庞德是目前国际奥委会任职时间最长的委员，1978年开始进入国际奥委会工作至今已经超过40年。他两度担任国际奥委会副主席，还曾担任世界反兴奋剂机构（WADA）主席。

庞德在接受国外媒体采访时说，从现在开始将有一个三个月的时间窗口，如果三个月后疫情不能得到控制，东京奥运会将面临被取消的命运。

庞德的话立即引发了国际社会高度关注，而国际奥委会和日本方面均迅速回应称，庞德的观点只代表其个人，并不代表国际奥委会。

国际奥委会发言人通过邮件向新华社记者表示：“国际奥委会正为东京2020年奥运会如期成功举办而不断努力，迪克·庞德很好地解释了这一点。国际奥委会刚刚重申，东京奥运会的筹办工作正按计划推进。为举办一届安全、可靠的奥运会，阻击疫情是东京接下来的重要工作。东京奥组委将继续与各相关机构合作，密切监测传染病的发病情况，同时也将与各相关机构共同商讨任何必要的对策。”

“此外，国际奥委会也与世界卫生组织以及国际奥委会的医学专家保持联系。我们完全相信各相关政府部门，特别是日本和中国相关机构，会采取一切必要措施来应对这一局面。”

国际奥委会发言人还说，除上述表态之外，其他关于疫情影响东京奥运筹办的言论，均属猜测。

从此前大量的信息来看，无论是国际奥委会还是东京奥组委，都在按照原计划推进东京奥运会的筹备，至少到目前为止，“取消举办”还不是一个各方摆在台面上严肃讨论的话题。

如期举办仍是大概率事件

“取消夏季奥运会”的事件，在奥林匹克百余年历史上发生过三次，但都是因为战争。即便2016年寨卡病毒在巴西爆发，里约奥运会也如期举行。只要没有发生极端情况，东京奥运会也将如期举办。

但在新冠肺炎疫情有全球扩散危险的背景下，东京奥运会的命运也并不掌握在东京奥组委，乃至国际奥委会手中。奥运会开幕前日本本土和全球的疫情能否得到有效控制，才是东京奥运会真正的“判官”。

从日本本土疫情来看，截止到25日，日本共报告862例新冠肺炎感染病例，包括“钻石公主号”游轮上的691例。

为了应对疫情，目前日本已经宣布推迟了J联赛等一系列体育赛事和多项大型集会活动，个别地区中小学开始停课。

从全世界范围的疫情发展来看，虽然韩国和意大利等个别国家出现了局部暴发的情况，但仍未出现全球大流行的局面。

24日，世卫组织和中国联合专家考察组结束在中国的疫情考察工作后，专家组认为中国的防控疫情措施避免了大量病例，疫情顶峰已过，尚未构成全球性大流行，有关情况应给所有国家带来防控疫情的信心。

目前，日本政府和东京奥组委在奥运会筹备上并没有打折扣。因此只要疫情能够控制，日本应能在7月24日以东道主身份迎接这场盛会。

“黑天鹅”若飞出谁最受伤？

然而，疫情的发展往往难以精准预测，因此庞德所说日本有三个月窗口期不无道理，谁也无法确知这三个月疫情会发展到何种程度。

如果疫情无法得到有效控制，而奥运会推迟或易地举办的难度又很大，东京奥运会有可能取消。但这将是一个所有人都不愿意看到的“黑天鹅”事件，将影响整个世界体育的格局。

首当其冲的是东道主日本。东京奥组委公布的预算显示，2020东京奥运会预计耗资1.35万亿日元（约合124亿美元）。如果奥运会被取消，必将产生巨大损失。

除了经济账，日本也非常看重奥运会带来的社会效应。从其近日公布的奥运会口号“United by Emotion(情同与共)”来看，日本希望通过一届奥运会来拥抱全世界，聚集人气，展现日本全球化的魅力。

其次，国际奥委会也将面临严峻考验。目前，夏季奥运会带来的相关收入仍然是国际奥委会的主流，如果停办一届奥运会，给国际奥委会带来的经济冲击将是前所未有的。虽然庞德说国际奥委会正在建立一笔10亿美元的应急基金，但这相比于停办一届夏季奥运会的损失来讲，显得杯水车薪。

奥运会取消对整个世界体育圈无异于一场海啸，将深刻影响世界体育的发展。除了核心圈的日本和国际奥委会，整个奥运会的相关利益群体也将一损俱损。特别是一些市场化程度低、“靠奥运吃饭”的项目可能会遭遇较大冲击。而体育周边的电视转播、体育营销、票务和体育旅游等产业，将遭遇较大影响。

当然，如果东京奥运会被取消，最为心痛的恐怕是全世界超过一万名正在紧张备战的运动员。他们中的很多人经过了长期而艰苦的训练和备战，为的就是在奥运会的赛场亮相。虽然一些人可以参加多届奥运会，但对于大多数运动员来说，奥运会是“一生一次”的机会，错过了就不会再来。

没有人愿意看到汇聚人类共同情感的奥运会被取消，但如果这只“黑天鹅”真的飞了出来，也说明人类必须团结起来，共同打赢另外一场战斗。

(责编：贾文婷、杨牧)
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