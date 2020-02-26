友好之约铭记心间 这位阿拉伯人派来万里“飞的”助华抗疫

（阿克巴尔肖像画）

新冠病毒肆虐之际，抗疫在家的“上海石库门先生”李守白却没闲着，他用手中的画笔和剪刀，为这场无声的战斗创作了一幅幅鼓舞人心的艺术作品。他笔下的主人公，有奋战于一线的医生、军人，也有疫情下的普通市民家庭，还有一副别具一格，画面的主角是一位满脸微笑、身穿白色长袍的阿拉伯人。这是他特意为上海人民的好朋友、卡塔尔国家旅游委员会秘书长兼卡塔尔航空集团首席执行官阿克巴尔·巴克尔(Akbar Al Baker)创作的肖像。

就在这副作品诞生的前一天，由卡航集团采购、运送并专程赠送给上海的91.9吨防疫物资抵达浦东机场，顺利交接给上海市人民政府。一箱箱急需的防护物资，满载着阿克巴尔和卡塔尔人民对上海的真情。

阿克巴尔原本计划2月中旬访沪，因疫情不得不推迟访问。在商谈推迟时，他主动提出要为中国捐助抗疫物资。人未到，情意却已先至。

（卡航捐赠给上海的防疫物资于2月22日凌晨抵达浦东机场）

阿克巴尔与上海的友谊，源于2019年上海代表团对卡塔尔首都多哈的一次访问。彼此真诚的交心、交往，让他欣然与上海许下友好之约。新冠疫情之下，心系中国的他不仅向上海发来暖心之语，更用实际行动架起了一座连接中卡友谊的“空中桥梁”。

（卡塔尔国家旅游委员会秘书长兼卡航首席执行官阿克巴尔）

“海湾明珠”结缘“上海之帆”

卡塔尔被誉为“海湾明珠”，位于阿拉伯湾西南角，是最早响应“一带一路”倡议的国家之一。不少中方企业和投资人开始将目光投向卡塔尔，国联丝路控股有限公司创始人李菲男和张亚平便是其中两位。在他们的牵线搭桥下，2019年9月15日，由上海市人民对外友好协会联合主办的“上海之帆”卡塔尔行在多哈拉开帷幕，并在当地开展了一系列内容丰富的经济文化交流活动。

期间，时任上海市人大常委会主任殷一璀率团访问多哈，并与阿克巴尔进行了会面。阿克巴尔说，2019年他就任卡塔尔国家旅游委员会秘书长以来，积极推动与中国开展航运和旅游等多方面的交流。他将继续积极与中国保持沟通，加深两地的合作。

阿克巴尔对华友好的坚定态度和睿智的言语，给许多在场人士留下了深刻印象。当天会后，上海市友协代表向阿克巴尔发出邀请，欢迎其访沪。

“空中桥梁”不断 卡航货机逆行出征

此后，阿克巴尔与上海市友协一直保持书信往来，在12月30日写给市友协副会长景莹的信中，他再次表达了希望与上海建立战略合作关系的意愿，并表示将在2月17日-19日访沪，在航空、创业、旅游等领域与上海开展交流。

然而，计划赶不上变化。突如其来的新冠肺炎，让阿克巴尔不得不推迟访沪。2月17日，他致函上海市友协，言语间饱含感情：“请相信，我坚定地与遭受疫情的中国人民站在一起。”尽管访沪日程被迫推迟，他说，“我对中国抗击疫情的支持始终不变”。

（卡航货机整装待发，架起一座驰援中国的“空中桥梁”）

“世界上很难有哪个国家像中国一样，能够在短时间内对拥有1100万人口的城市进行隔离，并保证城内居民的食品和生活物资正常供应，并在一周内为2000人建造了医院。” 2月初，阿克巴尔在出席“卡塔尔航空政策和监管峰会”时多次公开表态声援中国，并高度评价中国抗击疫情的举措。同时，他也为中国及时向世界各国通报疫情形势、向全球医疗机构提供病毒基因组序列表示赞赏和支持。

“卡方愿在当前关键时刻竭尽全力帮助中国朋友。”阿克巴尔承诺，将利用卡航的全球航线网络，免费承运世界范围内的所有中国驻外大使馆、领事馆募集的防疫物资，紧急支援疫情重灾区的一线医护人员。250多架客机待命，全力驰援中国。

此次在中国爆发的疫情，迫使全球多家航空公司停飞或减少中国内地航班，但卡航往返中国大陆的货运航班依旧在正常运行。

得知阿克巴尔在国际社会上表达对中国的支持，2月9日，上海市人大常委会副主任、市友协会长沙海林特意致函阿克巴尔表达感谢：“在这个特殊时刻，感谢你们同我们站在一起，共同应对疫情。”

（中国驻卡塔尔大使周剑（左二）、卡航首席执行官阿克巴尔（左三）在卡航货机前合影）

当地时间2月21日，由卡航派出的五架货机免费承运300吨应急抗疫物资接连飞往中国，在多哈哈马德国际机场的地面上伫立着精心制作的标牌，上面写着：“卡塔尔航空与中国并肩作战”。

这300吨物资已先后抵达北京、上海和广州，包括了由卡航独立捐赠的250万只口罩、50万瓶消毒洗手液和大量手套。国联丝路的张亚平是此次捐赠上海的联络人。据他介绍，实际上卡塔尔本国的口罩和相关防护物资也非常紧缺，是卡航通过涵盖全球170多个飞行目的地的航线网络进行了采购，利用其快速的协调机队运力，运至中国。

患难见真情。为感谢阿克巴尔对上海的帮助，上海市友协委托海派艺术家李守白为阿克巴尔创作了画像。李守白为这幅作品题名“真心英雄”。画像中，阿克巴尔的身后，上海的城市天际线清晰可见。希望疫情过后，卡塔尔的朋友可以亲自来上海，感受焕然一新的城市，定是最美好的相遇。

（李守白为阿克巴尔创作肖像画）

(责编：李枫、岳弘彬)