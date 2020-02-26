王毅：塞尔维亚以实际行动诠释了中塞牢不可破的“铁杆之情”

2020年2月26日，国务委员兼外长王毅在北京同塞尔维亚第一副总理兼外长达契奇举行会谈后，共同会见记者。

王毅表示，达契奇副总理兼外长是中国发生疫情以来中方接待的第一位外长。在中国人民全力抗击新冠肺炎疫情的特殊时期，塞尔维亚代表团专程访华，以实际行动体现塞尔维亚对中国人民的友好情谊，体现中塞牢不可破的“铁杆之情”，体现在关键时刻相互坚定支持的良好传统。中方表示高度赞赏，中国人民将铭记于心。

王毅表示，我向副总理兼外长先生介绍了当前中国统筹推进疫情防控和经济社会发展的最新进展。我们完全有信心、有能力、有把握早日战胜疫情，实现全年经济社会发展目标任务。

王毅说，疾病是人类共同的挑战，需要国际社会携手应对；抗疫是没有国界的战斗，各国人民必须并肩作战。

王毅说，在习近平主席坚强领导下，中国，站在这场没有硝烟战场的最前线，坚决扛起了保卫本国人民和各国人民健康安全的重任，坚决守住了阻遏疫情蔓延的第一道防线，为世界各国应对疫情争取了时间和空间，为全球公共卫生事业做出了奉献和牺牲。

王毅强调，当前防控形势处于最关键阶段，不少国家面临疫情的威胁。中国绝不会临阵退缩，也不会独善其身。我们将在继续把国内防控工作做好的同时，扩大抗击疫情的国际和地区合作，及时与各国和世卫组织沟通信息，分享经验，协调政策，统筹资源，同舟共济，团结奋战，直至在全球范围内赢得抗击疫情的最终胜利。

达契奇表示，塞尔维亚人民不会忘记，当年北约轰炸南联盟时，中国朋友坚守在贝尔格莱德，同塞尔维亚人民站在一起。当时中国人民不惧强权的炸弹，现在塞尔维亚人民也不怕新型的病毒，我们将与中国兄弟感同身受，患难与共。

达契奇表示，在抗击疫情的战斗中，中国人民站在第一防线上，为世界人民的健康安全做出了贡献和牺牲，值得世界上所有人的尊重。世界卫生组织总干事谭德塞高度评价中国抗击疫情的措施和积极成效。塞方谴责一些国家在疫情问题上采取的政治化、过度化举措，坚信在中国共产党、中国政府的坚强领导下，在全体中国人民的 努力下，中方一定能够早日彻底战胜疫情。

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