习近平同埃塞俄比亚总理阿比通电话

新华社北京2月25日电 国家主席习近平25日应约同埃塞俄比亚总理阿比通电话。

习近平指出，在中国人民抗击新冠肺炎疫情的重要关头，总理先生两次来信表达慰问并同我通电话，体现了中埃两国作为全面战略合作伙伴的深厚情谊和相互支持。埃方根据世卫组织建议同中方保持正常联系和交往，展现了对中方的信任，我们对此表示赞赏。

习近平强调，抗击新冠肺炎疫情是中国政府当前头等大事。我们本着对中国人民和世界人民生命安全和身体健康高度负责的态度，运用举国体制，采取最全面、最彻底、最严格的防控举措，已经取得积极成效，疫情防控呈现良好态势。疫情不会动摇中国长期稳定发展的坚实基础。我们有信心、有能力、有把握，不仅战胜疫情，而且把疫情影响降到最低，实现既定经济社会发展目标。

习近平指出，2014年，中国政府和人民不畏艰险、率先驰援，为非洲国家战胜埃博拉疫情作出积极贡献。这次非洲国家和人民以各种方式支持中方抗疫努力，生动诠释了中非患难与共、守望相助的兄弟情谊。当前，非洲国家疫情防控也面临不少挑战，中方愿向非洲国家进一步提供急需的包括检测试剂在内的医疗物资，加快落实中非合作论坛北京峰会“八大行动”中的卫生健康行动，推进非洲疾控中心建设，加强中非公共卫生和疾病防控合作。中方会像保护自己孩子一样，全力为埃塞俄比亚等各国在华留学生提供保障。

习近平指出，当前，中埃、中非友好合作关系保持良好发展势头。我愿同总理先生和其他非洲国家领导人一道，推动中埃两国全面战略合作伙伴关系得到新发展，推动中非合作论坛北京峰会成果更多更好落地，切实造福中非人民。

阿比代表埃塞俄比亚政府和人民对中国人民遭遇新冠肺炎疫情表示诚挚慰问，对中方采取有力措施应对疫情表示高度赞赏。阿比表示，中方坚持以人为本，始终把人民生命安全和身体健康放在首位，举全国之力应对疫情，既有效防控疫情在中国蔓延，也为阻止疫情在世界扩散作出重要贡献。国际社会对习近平主席在应对疫情过程中的强大领导力和中国的行动力有目共睹，普遍表示钦佩和赞赏。埃方为中方的表现感到骄傲和自豪。埃方坚信在习近平主席英明和坚强领导下，中方一定能早日战胜疫情，并将疫情对经济社会发展的影响降到最低。中国是埃塞的亲密朋友和兄弟，在埃塞有需要时，中国从未缺席。如今中国遇到困难，埃塞人民也将同中国人民站在一起，同舟共济。埃方高度重视埃中全面战略合作伙伴关系，愿同中方一道深化各领域合作，推动两国关系和非中关系取得更大发展。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 01 版）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)