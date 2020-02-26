习近平同阿联酋阿布扎比王储穆罕默德通电话

新华社北京2月25日电 国家主席习近平25日应约同阿联酋阿布扎比王储穆罕默德通电话。

习近平指出，在中国全力抗击新冠肺炎疫情的紧要关头，王储殿下第一时间公开支持中方抗疫努力，阿联酋政府和人民多次向中方提供医疗物资帮助，这充分体现了中阿风雨同舟的深厚友谊和两国全面战略伙伴关系的高水平，我对此表示感谢和赞赏。

习近平强调，疫情发生以来，中方始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，充分发挥制度优势，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，坚决遏制疫情扩散蔓延势头。在我们不懈努力下，目前，全国疫情防控形势呈现积极向好态势。中方完全有信心、有能力、有把握战胜疫情。我们在全力以赴抓好疫情防控，同时正在有序推进复工复产，推动经济社会持续健康发展。

习近平指出，中方秉持人类命运共同体理念，不仅全力维护本国人民生命安全和身体健康，而且为维护世界公共卫生安全作出了积极贡献。中国政府始终本着公开、透明、负责任的态度及时通报疫情信息，积极回应各方关切，加强同国际社会合作。中方将继续采取切实措施，保障包括阿联酋公民在内的各国在华人员生活和身体健康，并愿同阿方就疫情最新情况保持密切沟通，分享防治经验。

习近平强调，去年王储殿下对中国进行国事访问取得圆满成功，我同你达成重要共识，为新时期双边关系发展指明了方向，擘画了蓝图。中方愿同阿方携手努力，不断增进政治互信，在共建“一带一路”框架内深化能源、基础设施建设、金融、投资、产能等各领域务实合作，密切人文交流，推动中阿全面战略伙伴关系在新时期得到更大发展。

穆罕默德代表阿联酋政府和人民对中国人民遭遇新冠肺炎疫情表示诚挚慰问，对中方采取有力措施应对疫情表示高度赞赏。穆罕默德表示，阿联酋是中国的朋友和全面战略伙伴，坚定支持中方抗疫并愿继续向中方提供帮助。相信在习近平主席坚强领导下，中国人民一定能够早日战胜疫情。阿联酋人民将同兄弟的中国人民坚定站在一起，共克时艰。阿方愿同中方一道，不断深化相互支持和合作，推动双边关系取得更大发展。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 01 版）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)