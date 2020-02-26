马来西亚组阁博弈加剧

马来西亚最高元首阿卜杜拉25日发表声明，称将会见下议院所有政党及其议员，商讨决定下任总理人选。继马哈蒂尔·穆罕默德24日请辞总理职务，土著团结党、马来民族统一机构（巫统）等主要政党围绕组阁动作不断。

【党内辞呈遭拒】

马来西亚《新海峡时报》报道，马来西亚执政联盟四党之一土著团结党24日深夜召开紧急会议并通过决议，拒绝接受马哈蒂尔辞任党主席和总理。土著团结党高层25日早晨前往马哈蒂尔的私人住所。

土著团结党一名资深成员说，土著团结党将尽力说服马哈蒂尔收回辞呈，“我们希望马哈蒂尔（重新）被任命为总理”。

马哈蒂尔24日先后提出辞去总理职务和土著团结党名誉主席职务。马最高元首阿卜杜拉同意他辞去总理职务，任命他为过渡总理。

“马来西亚观察”网援引消息人士的话报道，马哈蒂尔辞任党主席的决定令土著团结党“意外”，可能扰乱这个政党寻求组建新政治同盟的计划。

报道说，马哈蒂尔对与前执政党马来民族统一机构（巫统）合作意愿不高，没有出席土著团结党最高理事会23日召开的会议。

【在野党谋翻身】

最大反对党巫统25日称，已经争取到组建新政府所需的议会多数席位支持。

巫统秘书长安努瓦尔·穆萨告诉马来西亚媒体，巫统已经结盟多个反对党，以及土著团结党部分成员。

马来西亚1957年独立以来，以巫统为首的多党联盟长期执政。马哈蒂尔2016年称对时任总理纳吉布领导的巫统“失望”，宣布退出巫统；2018年与人民公正党主席安瓦尔·易卜拉欣宣布和解并结盟，在选举中击败由纳吉布领导的执政联盟，组建四党“希望联盟”联合执政。

针对巫统方面说法，希望联盟成员、民主行动党秘书长林冠英回应，希望联盟同样掌握了组阁所需议席，“议会3月复会时，可以试一下”。（徐超）（新华社专特稿）

(责编：于洋、徐祥丽)