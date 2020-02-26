联合国官员呼吁非洲借鉴中国经验加快可持续发展进程

新华社津巴布韦维多利亚瀑布城2月25日电（记者张玉亮）联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德25日表示，中国过去几十年的发展之路为非洲提供了重要经验，希望非洲国家借鉴中国经验，加快非洲可持续发展进程。

第六届非洲可持续发展区域论坛25日在津巴布韦旅游胜地维多利亚瀑布城开幕。阿明娜·穆罕默德在开幕式上致辞说，在使人民摆脱贫困等方面，中国取得了显著成就，并为实现联合国千年发展目标作出了重大贡献。她希望非洲国家借鉴中国经验，将本国的经济社会发展与联合国2030年可持续发展议程和非盟《2063年议程》结合起来，推动本国可持续发展进程。

阿明娜·穆罕默德表示，非洲各国近年来在推进经济与社会的可持续发展方面取得了积极进展，但总体而言，非洲大陆距离实现联合国2030年可持续发展议程规定的目标仍有相当大的距离。

她举例说，由于人口增长率较高等原因，自2013年以来，非洲的贫困人口总数一直在增加。此外，非洲面临严重的粮食短缺，失业率高、收入不平等现象也很严重。

津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦出席当天开幕式，并在致辞中谴责西方国家对津巴布韦的制裁。他说，这些制裁正在影响该国的可持续发展进程。他呼吁非洲各国积极利用农业、矿业等丰富资源，实施强有力的战略来发展经济并应对气候变化带来的挑战，以加速实现可持续发展目标。

来自联合国各部门和非洲40多个国家的3000多名官员、专家和学者出席本届论坛。论坛的主题为“2020-2030年：通过2030年可持续发展议程和《2063年议程》实现非洲转型和繁荣的十年”。

非洲可持续发展区域论坛由联合国非洲经济委员会主办，旨在推动非洲各国加快可持续发展步伐，并如期实现联合国2030年可持续发展议程。

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