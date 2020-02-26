人民网>>国际

“情通万里”时，奥运莫缺席（体坛走笔）

刘 峣

2020年02月26日08:09  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　东京奥运会能否如期举行？随着新冠肺炎疫情在日本的蔓延，人们对于东京奥运的前景产生了一丝忧虑，各种“脑洞”也层出不穷。例如，一名英国伦敦市长参选者称，如果东京无法举办奥运，伦敦可以取而代之。这一无情言论遭到日方批评，认为其借疫情炒作并不合适。

　　目前来看，东京奥运的筹备工作仍在照常进行。尽管东京马拉松等群众性赛事和活动被迫取消、一场残奥会测试赛因疫情推迟，国际奥委会和日本奥组委对于东京奥运会按时举行仍有信心。

　　事实上，最近的两届奥运会都曾遭遇过“病毒危机”。2016年，寨卡病毒在巴西肆虐，多名运动员退出比赛，里约奥运会一度面临延迟或取消的风险。所幸，由于气温凉爽和多重举措，赛事最终得以顺利举行。2018年平昌冬奥会期间，数百名工作人员和运动员感染诺如病毒，还好病毒并未大规模蔓延，没有影响赛事正常运行。

　　奥运会取消或延迟举行，显然会给世界体育造成巨大伤害。对运动员而言，“四年磨一剑”的坚守与拼搏，就是为了奥运赛场上的涅槃一刻。在相对短暂的职业生涯中，没有几个四年可以拿来错过和蹉跎。这也是为何中国女足即便在酒店隔离14天，仍然坚持在走廊上训练；国乒、国羽等国字号队伍远赴国外训练备战，只为顺利参赛——奥运的荣耀，是无可取代的。

　　对主办城市和赞助商来说，一旦比赛无法顺利举行，前期的投入与准备也会化为泡影，“奥运经济”的损失不可估量。对于全球数十亿翘首以盼的观众而言，四年一度的体育盛宴更是不可或缺。最近，尘封多年的男子撑杆跳高、女子三级跳远纪录被陆续刷新。众多高手进入最佳状态，吊足了观众的胃口。

　　奥运将近，为了让运动员放心参赛，日本应与中国一样，认真、切实地抗击疫情。全球也应携手扶持、共渡难关。在疫情蔓延的时刻，世界更需要奥运会、需要奥林匹克所传递的团结精神，去迎接疫病的挑战。毕竟，没有任何一项活动能够像奥运会这样，将全世界的顶尖高手齐聚一堂，展开更快、更高、更强的极限比拼，用体育的力量诠释“同一个世界，同一个梦想”的内涵、呈现“激励一代人”的力量、表达“一个新世界”的愿景。

　　不久前，东京奥运会公布了本届赛事的口号——“United by Emotion”，由于该口号未推出日语版本，遭到了不少质疑。不过，这反倒给人们提供了多元的解读角度——无论是“激情聚会”也好，“情通万里”也罢，抑或是最近耳熟能详的“山川异域，风月同天”，实际上都体现了“共情”的内涵。面对疫情，众多国家与中国携手应对，生动诠释了人类命运共同体的理念。在未来的奥运会上，这样的理念与精神也一定会得到更好的传递和响应。

(责编：于洋、徐祥丽)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved