“情通万里”时，奥运莫缺席（体坛走笔）

东京奥运会能否如期举行？随着新冠肺炎疫情在日本的蔓延，人们对于东京奥运的前景产生了一丝忧虑，各种“脑洞”也层出不穷。例如，一名英国伦敦市长参选者称，如果东京无法举办奥运，伦敦可以取而代之。这一无情言论遭到日方批评，认为其借疫情炒作并不合适。

目前来看，东京奥运的筹备工作仍在照常进行。尽管东京马拉松等群众性赛事和活动被迫取消、一场残奥会测试赛因疫情推迟，国际奥委会和日本奥组委对于东京奥运会按时举行仍有信心。

事实上，最近的两届奥运会都曾遭遇过“病毒危机”。2016年，寨卡病毒在巴西肆虐，多名运动员退出比赛，里约奥运会一度面临延迟或取消的风险。所幸，由于气温凉爽和多重举措，赛事最终得以顺利举行。2018年平昌冬奥会期间，数百名工作人员和运动员感染诺如病毒，还好病毒并未大规模蔓延，没有影响赛事正常运行。

奥运会取消或延迟举行，显然会给世界体育造成巨大伤害。对运动员而言，“四年磨一剑”的坚守与拼搏，就是为了奥运赛场上的涅槃一刻。在相对短暂的职业生涯中，没有几个四年可以拿来错过和蹉跎。这也是为何中国女足即便在酒店隔离14天，仍然坚持在走廊上训练；国乒、国羽等国字号队伍远赴国外训练备战，只为顺利参赛——奥运的荣耀，是无可取代的。

对主办城市和赞助商来说，一旦比赛无法顺利举行，前期的投入与准备也会化为泡影，“奥运经济”的损失不可估量。对于全球数十亿翘首以盼的观众而言，四年一度的体育盛宴更是不可或缺。最近，尘封多年的男子撑杆跳高、女子三级跳远纪录被陆续刷新。众多高手进入最佳状态，吊足了观众的胃口。

奥运将近，为了让运动员放心参赛，日本应与中国一样，认真、切实地抗击疫情。全球也应携手扶持、共渡难关。在疫情蔓延的时刻，世界更需要奥运会、需要奥林匹克所传递的团结精神，去迎接疫病的挑战。毕竟，没有任何一项活动能够像奥运会这样，将全世界的顶尖高手齐聚一堂，展开更快、更高、更强的极限比拼，用体育的力量诠释“同一个世界，同一个梦想”的内涵、呈现“激励一代人”的力量、表达“一个新世界”的愿景。

不久前，东京奥运会公布了本届赛事的口号——“United by Emotion”，由于该口号未推出日语版本，遭到了不少质疑。不过，这反倒给人们提供了多元的解读角度——无论是“激情聚会”也好，“情通万里”也罢，抑或是最近耳熟能详的“山川异域，风月同天”，实际上都体现了“共情”的内涵。面对疫情，众多国家与中国携手应对，生动诠释了人类命运共同体的理念。在未来的奥运会上，这样的理念与精神也一定会得到更好的传递和响应。

(责编：于洋、徐祥丽)