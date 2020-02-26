原标题：韩国新冠肺炎疫情蔓延，台港澳提升对韩国旅游警示

【环球时报驻台北特约记者 余潞】新冠肺炎疫情在韩国大暴发，港澳台三地不约而同地提升了警示级别。

据香港《星岛日报》25日报道，保安局局长李家超24日“闪电”宣布对韩国发出“红色旅游警示”，25日早6时起禁止来自韩国或14天内到过韩国的外地旅客入境香港。食物及卫生局局长陈肇始称，所有从韩国入境人士需要医学观察14天，本地居民将在机场接受检疫；为应对韩国近日新增确诊个案大部分在大邱和庆尚北道，港府要求如有发烧等症状或曾到过上述两地的港人，须送去医院或去检疫中心强制隔离。

24日晚“封关”前夕，共4个航班从韩国抵港。有从韩国回来的港人表示，入境时已被问及是否去过大邱，要求他们返港后的14天内每天两次自行监测体温，倘若出现疑似症状，需要立即通知卫生署。25日香港机管局的网页数据显示，当天至少有11班往来韩国的航班临时取消。另据韩联社报道，大韩航空宣布暂停运营仁川至香港的航线，韩亚航空也考虑停飞香港航线。香港航空也宣布，将自下周一起停飞首尔、仁川到3月28日，每周涉及10个航班。旅游业议会称，大部分接韩国旅行团的旅行社已决定取消本月及下月出发的旅行团，涉及至少300团、超过5200名旅客。不过东方日报网注意到，25日还是有港人无惧疫情赴韩国旅游。《头条日报》刊登的专栏文章称，新冠肺炎极易传染，须有高防范意识，“港人喜欢去日韩旅行，暂时不去好了，一动不如一静”。港大微生物学系讲座教授袁国勇透露，卫生署卫生防护中心正商讨是否对到访日本等地人士采取检疫措施。

24日，台“中央流行疫情指挥中心”宣布，韩国旅游提升至第三级警告。针对从韩国入境台湾的防疫措施也更加严格，其中25日零时起自韩国入境的外籍人士，须进行14天居家检疫，不得外出；台籍人士于25日和26日自韩国入境者，须落实14天自主健康管理，尽量不要外出；自27日零时起入境的台籍人士，实施14天居家检疫。指挥官陈时中呼吁仍滞留在韩的台民众尽快在27日前返台，台湾人非必要不要前往韩国旅游。

台媒注意到，日本的疫情越来越严峻，但台当局仅对韩国提升到最高等级的第三级警示，日本仍维持在二级。陈时中25日回应称，两地确诊病例数相差很多，发展速度也差不少，日本每天增加约个位数，韩国则是三位数。不过台湾《中国时报》25日分析称，若以确诊人数看，韩国目前确实高于日本，但如果加上“钻石公主”号的确诊人数，日本已超过韩国；若以暴发地点看，韩国这次被列为特别管理区域的大邱市和庆尚北道清道郡，并非首都，也不是热门景点，去的台湾人有限，而日本暴发疫情地区都是热门景点，包括正值滑雪季的北海道、冲绳、东京都等。此外，台湾人超爱到日本旅游，观光局统计显示，去年台日互访旅客人次超过600万，而台韩这一数字为250万，“在台日互动如此频繁的情况下，对于日本防疫的态度与作为应更为严格”。文章质疑说，指挥中心迟迟不愿意对日本提高旅游警示，一再宣称日本处于“警告的边缘”，依据是什么？请说清楚！

澳门宣布自24日凌晨开始，所有14天内曾到韩国的旅客入境澳门时，将安排到澳门工人球场或凼仔北安码头的检查站进行医学检查。治安警察局公共关系处处长李德辉表示，3月1日起所有澳门往来韩国的航班已经取消。

香港公布的数据显示，截至25日下午4时30分新增3人确诊感染新型冠状病毒，累计达到84例。同一天，台湾的确诊病例达到31例，澳门仍维持10例。

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