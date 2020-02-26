中国展现出坚韧品格（国际论坛）

在与新冠肺炎疫情的斗争中，中国成功故事背后展现出坚韧品格。永远不要低估中国应对危机和挑战的能力

每一次危机，既是挑战也是磨砺，逆风前行让我们变得更强大。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国政府迅速有效地调动全国资源加以应对，中国人民全力以赴，其决心和毅力值得称赞。

患难见真情。作为老朋友，巴基斯坦始终与中国团结一致，我们不仅为了发展事业精诚合作，而且在面对挑战时相互支持。2月10日，巴基斯坦参议院通过决议支持中国抗击新冠肺炎疫情，同时感谢中国政府像对待本国公民一般保护和照料在华巴基斯坦公民。作为这项决议的提出者，我很欣慰地看到这项决议获得了朝野党派共同支持，得到一致通过。这是巴中友谊的独特魅力。

我见证了近半个世纪以来中国的发展和变革，也见证了巴中友谊的代代相传。在巴基斯坦，人们常说巴中关系比蜂蜜更甜，比喜马拉雅山更高。疫情发生后，在湖南长沙医学院任教的巴基斯坦医生穆哈默德·乌斯曼·詹朱亚主动申请支援武汉，他说是中国给了他“良好的教育和就业机会”。身在武汉的巴基斯坦学生巴蒂也通过媒体告诉世界：“我们决定留在这里，与这个国家站在一起。”听到这些消息我并不惊讶，而是为他们骄傲。

巴基斯坦和中国有着特殊的深厚情谊。两国不仅是山水相连的好邻居，而且视彼此为“铁哥们”。习近平主席提出共建“一带一路”倡议以来，巴中友谊进一步得到深化，两国关系也因互利共赢的合作而变得更加紧密。共建“一带一路”倡议或许是21世纪影响最为深远的国际发展计划，中国通过“一带一路”建设与各国分享发展经验，为巴基斯坦发展带来了质的变化。对于巴基斯坦而言，中国始终是值得信赖的朋友，也是当今国际社会的重要参与者和积极贡献者。21世纪是亚洲世纪，中国的和平发展所发挥的作用不可或缺。

在与新冠肺炎疫情的斗争中，中国成功故事背后展现出坚韧品格：面对危机，中国政府有坚定的决心、强大的综合国力和大规模、强有力的紧急举措，中国人民团结一心、众志成城。短期来看，由于中国政府采取了高标准、大规模的防控措施，疫情可能会对中国经济造成一定影响；但从长远来看，中国经济不会如一些人所说“受到重创”，试图利用新冠肺炎疫情大做文章、唱衰中国的行径注定徒劳无功。共建“一带一路”也不会因疫情受到影响，中巴经济走廊建设将在业已取得的成绩基础上，继续稳步向前。正如西方一些明智的评论家所提醒的那样，永远不要低估中国应对危机和挑战的能力。

巴基斯坦为何对中国充满信心？因为今天的中国不再是70年前那个贫穷落后的国家。改革开放以来，中国取得的发展成就举世瞩目，开放的中国积极拥抱经济全球化，科技进步不断推动中国社会各领域实现现代化。我们有理由相信，世界第二大经济体完全有能力尽快打赢这场疫情防控阻击战。

（作者为巴基斯坦参议院外交委员会主席）

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)