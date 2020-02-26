“中国用实际行动展现了负责任大国形象”（患难见真情 共同抗疫情）

连日来，国际组织负责人和多国政界人士继续通过各种方式，对正在抗击新冠肺炎疫情的中国政府和中国人民表示慰问和支持，积极评价中国为抗击疫情所作努力，坚信中国终将打赢疫情防控阻击战。

“中国政府采取的正确措施富有成效”

新冠肺炎疫情暴发以来，中国及时制定疫情防控战略策略，加强医用物资和生活必需品应急保供，切实维护社会稳定，系列举措赢得了国际社会的广泛好评。

世界卫生组织总干事谭德塞2月24日表示，世卫组织和中国联合专家考察组已结束在中国的疫情考察工作，专家组认为，中国疫情在1月23日至2月2日期间达到顶峰，此后一直在稳步下降。中国防控疫情的措施避免了本可能出现的大量病例。

同一天，到访日内瓦世卫组织总部的联合国秘书长古特雷斯表示，为了有效防控新冠肺炎疫情，很多中国人无法过上正常生活。“我要向所有目前生活在中国的人、那些无法过上正常生活的人表达感激之情”。中国人民为防控疫情作出了巨大牺牲，“他们正在为全人类作贡献”。

委内瑞拉政府日前在首都加拉加斯举行声援中国抗击新冠肺炎疫情活动。委文化部长比列加斯表示，中国人民抗击新冠肺炎疫情是“为全人类而斗争”，委内瑞拉愿与中方携手共克时艰。委方谴责西方少数国家采取过激反应，对中国公民滥施入境管控措施。委内瑞拉相信在中国共产党和中国政府领导下，中国人民一定能够早日战胜疫情。

印度民众日前在孟买地标建筑印度门附近举行集会，为中国抗击新冠肺炎疫情祈福。出席活动的印度社会公正和权利部国务部长拉姆达斯·阿塔瓦莱表示，新冠肺炎疫情给中国和全世界带来挑战，“在这样艰难的时刻，印中两国应该携手并肩，共渡难关”。

德国联邦议院副议长弗里德里希为中国人民抗击疫情的团结一心感动：“中国政府采取的正确措施富有成效，德方支持中方采取的严格防控措施，并愿意提供力所能及的帮助。”

巴西外长阿劳若表示，疫情是国际社会面临的共同挑战，巴方愿同中方一道抗击疫情，尽可能减轻疫情对世界经济、贸易和人员往来造成的影响。

菲律宾交通运输部部长杜迦德说：“菲中是好朋友，菲方愿与中国肩并肩共同应对疫情挑战。菲方高度重视维护菲中之间务实合作的良好势头，希望尽可能减小疫情对两国经济合作的冲击。我对两国合作的未来充满信心。”

“在这场战役中，中国不是孤军奋战”

中国在全面有力防控疫情的同时，积极主动同世卫组织和国际社会开展合作和信息交流，迅速分享部分毒株全基因组序列，研制成功快速检测试剂盒，努力遏制疫情蔓延。国际社会认为，中国的努力不仅是在对中国人民生命安全和身体健康负责，也是在为世界公共卫生事业作贡献。

“中方在很短时间内确定毒株全基因组序列，采取有效防控措施，展现了高超的应对能力。”阿根廷卫生部部长冈萨雷斯表示，“中方严格按照世卫组织有关建议和条例开展疫情防控工作，有些举措已远超标准，其他国家完全没有必要采取过度甚至带有歧视性的限制措施。阿根廷卫生部愿同中方加强沟通协作，共同抗击疫情。”

阿曼卫生大臣赛迪表示，中方精准施策，严格控制疫情蔓延，并及时同国际社会分享有关信息，阿方对此高度赞赏。

尼日利亚卫生部部长埃哈尼尔感谢中方及时分享疫情防控信息和成功做法，尼方将积极借鉴中国疫情防控与诊疗经验，继续按照世卫组织指导原则科学理性应对疫情。

“中国政府不仅有效维护了本国人民的健康安全，也为维护世界人民健康安全作出了重大贡献。中国用实际行动展现了负责任大国形象。”汤加议长法卡法努阿对中国医护人员致以崇高敬意，对中国政府和中国人民齐心协力共同抗击疫情深表钦佩。

南非执政党非国大全国发言人普莱·马贝发表文章赞扬中国抗击疫情努力，重申非国大将与中国并肩作战。文章说，疫情暴发后，中国短时间内便建成了专门接诊患者的医院，再次展现了应对疫情的强大能力。“在这场战役中，中国不是孤军奋战。”

日前举行的东盟国防部长非正式会议上，与会各国防长发表联合声明，积极评价中国抗击疫情的努力，并对受疫情影响的国家、地区和人民致以慰问。声明说，东盟各国应齐心协力应对本次疫情，并承诺就此加强医学、信息共享等方面的合作。

“中国制度拥有显著优势，我们对中方早日战胜疫情充满信心”

新冠肺炎疫情发生后，中国政府采取了前所未有的公共卫生应对措施，在减缓疫情扩散蔓延、阻断病毒的人际传播方面取得明显效果。国际社会为此感到振奋，坚信中国一定能够战胜疫情。

俄罗斯国家杜马教育与科学委员会副主席杜哈尼娜表示，面对疫情，最重要的是团结一心、共同战斗。中国政府高效的治理能力令人肃然起敬。“我们期待中国尽快取得胜利。”

津巴布韦外交和国际贸易部部长西布西索·莫约说：“抗击疫情是人类社会面临的共同挑战，国际社会应该向中国提供支持。中国制度拥有显著优势，我们对中方早日战胜疫情充满信心。津巴布韦愿加强与中方在卫生领域的合作。”

菲中了解协会主席、菲律宾卡加延经济特区署署长兰比诺表示：“菲律宾人民坚定支持中方为抗击疫情作出的努力，相信中国必将取得疫情防控阻击战的胜利。”

秘鲁外长梅萨—夸德拉表示，中方为抗击疫情及时采取了一系列强有力的举措，并取得显著成效，这是中国政府卓越执政能力的体现。“秘方坚定支持中方抗击疫情，完全相信中国政府和人民有能力尽快战胜疫情。”

多米尼加外长巴尔加斯表示，中国人民拥有坚韧不拔的精神和意志，一定能够早日取得疫情防控阻击战的胜利。

几内亚卫生部秘书长孔戴高度赞赏中方抗击疫情取得的重要进展，感谢中国长期为几内亚医疗卫生事业发展提供的无私帮助和宝贵支持。“面对疫情威胁，任何国家都无法置身事外，全世界都应感激中国政府和人民为遏制疫情蔓延势头所作巨大贡献。”

奥地利驻华大使石迪福表示，愿意在此艰难时刻与中国人民站在一起，并对所有奋战在一线的医务工作者表示崇高敬意。坚信中国能战胜疫情，奥地利也愿为此共同努力。

（本报北京、柏林、里约热内卢、曼谷、布宜诺斯艾利斯、开罗、阿布贾、约翰内斯堡、河内、莫斯科、堪培拉2月25日电 记者王莉、花放、吴杰、林芮、赵益普、姚明峰、范剑青、周輖、姜宣、吕强、刘刚、屈佩、陈效卫）

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 03 版）

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