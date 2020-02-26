西班牙埃菲社

新冠肺炎疫情暴发以来，中国政府同时间赛跑，采取各种举措遏制疫情蔓延。各地延长春节假期，学校延期开学，各省区市启动重大突发公共卫生事件一级响应。全国各地纷纷向湖北省捐赠医疗物资，数万名医疗工作者驰援武汉市和湖北省其他地方。中国政府也出台一系列支持政策，减少疫情对企业带来的影响。应当理性看待和认识此次疫情，盲目的恐慌情绪比病毒本身更可怕。

墨西哥通讯社

中国采取前所未有的举措抗击新冠肺炎疫情，不落下每一位患者。当前，一些国家采取过激措施，限制人员流动。国际社会应当停止对中国的质疑，理性、冷静地评估当前疫情，实事求是、团结一致、讲求科学，而非散播谣言和恐慌。

斯洛文尼亚国家电视台

新冠肺炎疫情暴发后，中国政府迅速反应，立即采取行动，调集全国力量。在建筑、运输、卫生等多个部门夜以继日的通力合作下，中国在不到两周的时间内就建造出火神山、雷神山两家医院并收治了大量病患，这是在世界上除中国以外的任何一个国家都不可能发生的奇迹，但中国做到了。

乌拉圭《脸孔与面具》周刊

新冠肺炎疫情暴发以来，在中国国家主席习近平的坚强领导下，中国政府迅速作出反应，与疫情展开斗争。中国政府调动全国卫生资源和各方力量，采取一切必要的措施驰援武汉和湖北省其他地区。火神山医院、雷神山医院迅速落成、投入使用，创造又一个“中国奇迹”。在悠久的历史长河中，中国人民曾经历过许多磨难，但始终逆流而上，愈发强大。

《巴基斯坦观察家报》

新冠肺炎疫情暴发后，中国采取全面的措施阻止疫情扩散。得益于中国政府及时有效的反应，疫情没有在世界范围蔓延。中国政府和中国人民的付出值得赞赏。关闭武汉的外出通道，是中国政府为保护人民健康安全所做出的重要举措，这一点必须得到认可。中国在危机中展示了体制的高效有序，中国人民也显示出无比的韧性。我们相信中国有能力很快克服这一挑战。

韩国每经传媒集团旗下《每日经济》

当前，中国打响了一场新冠肺炎疫情防控的人民战争。火神山、雷神山两座医院在很短的时间内建成，提供超过2500张床位。全国各地数万名医务人员纷纷驰援武汉，各类物资也源源不断地输送到那里。

（本报记者姜波、刘旭霞、韩硕、李晓骁、丁雪真、陈尚文编译）

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)