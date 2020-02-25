综合消息：韩日新冠疫情持续 政府强化防疫措施

新华社北京2月25日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，韩国和日本新冠病毒感染病例持续增加。两国政府都于25日召开会议制定新的防疫举措，加强构建防疫网，防止疫情进一步蔓延。

韩国疾病管理本部发布的最新统计数据显示，当地时间25日9时至16时，韩国新增84例新冠病毒感染病例，新增2例死亡病例，累计确诊病例数增至977例。新增病例中，44例出现在大邱市，23例出现在庆尚北道地区，这两个地区的确诊病例数累计达791例。大邱市和庆尚北道清道郡已于21日被政府指定为传染病特别管理地区。

韩国执政党共同民主党、政府、总统府青瓦台三方25日召开会议，决定对大邱和庆尚北道采取“最大限度的封锁措施”，防止疫情向全国扩散。随后，青瓦台方面澄清说，“封锁措施”并非指关闭出入通道的地区性封锁，而是旨在加强构建防疫网，尽最大可能阻断社区传播。

韩国疾病管理本部中央防疫对策本部本部长郑银敬在25日下午的新闻发布会上表示，大邱市感染病例主要与某教会有关，目前防疫部门已掌握大邱该教会的教徒名单，正在集中排查，并对传染病特别管理地区强化行政管理措施。防疫部门要求特别管理地区的居民尽量减少外出，建议出现发热或呼吸道症状的民众在家观察3至4天，暂时不要上学或上班。

日本政府25日在首相官邸召开会议，制定了新冠病毒疫情防控对策基本方针，旨在全力遏制患者增加速度，控制疫情在全国蔓延。

目前，日本国内多个地区零星出现了传染路径不明的感染者，部分地区还出现小规模的聚集性感染。对此，方针要求，在患者持续增加的区域，为调查传染路径、缩小对密切接触者的观察范围，相关区域居民尽量不要外出。在感染人数大量增加的地区，为确保对重症患者的治疗，建议轻度症状的患者居家静养。

方针还呼吁民众出现发烧等症状时避免外出，建议企业远程办公或错峰上班以避免公共交通工具中人群聚集。方针说，虽然不会强制禁止近期全国各地的大型聚集活动，但希望活动举办方根据疫情形势重新审视活动的必要性。

截至24日，将“钻石公主”号邮轮上确诊的691个病例计算在内，日本确诊病例总数达到851例。（参与记者：陆睿、耿学鹏、郭丹）

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