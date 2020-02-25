驻俄大使张汉晖：中俄团结互信在共同抗“疫”斗争中将进一步增强

人民网莫斯科2月25日电 （记者张光政）中国驻俄罗斯大使张汉晖24日在使馆接受中俄媒体联合采访时指出，武汉发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情以来，俄罗斯总统普京向习近平主席发去慰问电并5次公开表示对中国的坚定支持，俄方动用专机向中方运送援助物资，俄社会各界民众自发录制支持中国的视频，这些都充分体现了新时代中俄全面战略协作伙伴关系的高水平和特殊性，也彰显了两国长期以来相互支持的好传统。中方对此表示由衷感谢，相信两国之间的团结互信将在共同抗击疫情的斗争中得到进一步增强。

张大使说，今年两国将共同庆祝反法西斯战争胜利75周年，疫情最严重的武汉市恰是一座英雄城市，中苏两国军民在80多年前曾在此携手抗击侵略者并取得重大战果。苏联志愿航空队烈士纪念碑一直被武汉人民精心维护，武汉长江大桥也是苏联援华的标志性建筑和友好象征。

关于中俄疫情防控合作，张大使表示，疫情爆发后俄方派遣专家团队赴华联合研制抗病毒药物和疫苗，取得初步进展。前苏联科学家研发的抗病毒药物阿比多尔，被验证可有效用于抑制病毒。在此次防疫攻坚战中，中国各地积极发挥中医药优势，有力有序推动中医药全面参与，促进了医疗救治取得特殊成效。张大使说，今明两年是“中俄科技创新年”，可考虑将疫情防控、疫苗与药物研发等纳入其中，实现强强联合、优势互补。

张大使就俄政府近期采取的防疫措施指出，中方理解俄方出于防控需要采取的临时限制措施，但希望大家认识到新冠肺炎病毒并非那么可怕，完全可防可控，远不及一些流感病毒对人类造成的危害和损失。

关于某些西方媒体制造和散布的谣言，张大使认为，与新冠病毒相比，政治病毒更可怕。个别西方媒体歪曲事实，穷尽攻击之言，抹黑中国，遏制中国发展。中国人民不惧怕任何敌人，一切企图利用疫情做文章的图谋都不会得逞。类似的诬陷和抹黑，也经常指向俄罗斯。中俄应始终保持警惕，更加坚定地站在一起，加强政治互信、深化友谊、推进合作，携手应对发展道路上遇到的阻力。

张大使强调，这次新冠肺炎疫情是新中国成立以来中国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。中国共产党和政府高度重视本次疫情，始终将人民的生命和健康放在首位。习近平主席多次主持召开中共中央政治局常委会议，亲自领导、亲自指挥、亲自部署，中国政府迅速建立起联防联控的举国体制，14亿中国人民团结一心，投身到这场没有硝烟的战争之中。党中央和各级政府果断采取最全面、最严格、最彻底的举措迎击疫情，与时间赛跑，与病魔较量。防疫工作中展示出的中国速度、中国规模、中国效率充分证明了中国制度和中国模式的优越性。在中国共产党的坚强领导下，中国各族人民坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，完全有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。

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