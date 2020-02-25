综合消息：一些国家增加新冠病毒感染病例 世卫联合专家组抵达意大利 

新华社北京2月25日电 综合新华社驻外记者报道：一些国家近两天陆续宣布最新的新冠病毒疫情消息，世界卫生组织领导的一个联合专家组已经抵达意大利，阿富汗和中东一些国家首次出现确诊病例，韩国、日本和美国确诊病例数量增加。

意大利政府24日宣布，截至当地时间24日21时，新冠病毒感染病例数量升至229例，其中有7个死亡病例。目前被感染人群中，27人在重症监护室接受治疗，101人入院接受普通治疗，94人居家隔离。据悉，大部分病例出现在意大利北部的伦巴第大区，有关地区已采取了暂时关闭学校等措施。

世卫组织24日发表一份声明说，意大利北部的疫情已出现了社区传播，来自世卫组织、欧洲疾病预防与控制中心的一个联合专家组已经抵达意大利，将帮助意大利防控疫情。专家组工作重心是限制新冠病毒的人际传播，在临床管理、预防感染、疫情监测以及风险预警等方面为意大利提供技术支持。

阿富汗公共卫生部24日说，在西部赫拉特省出现了该国首个确诊病例，这个病例已经被隔离。

在中东地区，阿曼、伊拉克、科威特和巴林24日均报告了本国首次确诊的新冠病毒感染病例；伊朗24日宣布确诊病例升至47例，死亡12例。

韩国疾病管理本部25日通报的最新统计数据显示，当地时间24日16时至25日9时，韩国新增60例新冠病毒感染病例，累计确诊病例增至893例。

日本厚生劳动省24日晚宣布，当天日本各地新增13例新冠病毒感染病例，其中包括负责“钻石公主”号邮轮检疫工作的2名厚生劳动省职员。

将“钻石公主”号邮轮上确诊的691个病例计算在内，日本确诊病例总数达到851例，其中日本厚生劳动省职员及检疫官有7人。目前日本国内共有3人死于新冠病毒感染的肺炎；另有1名邮轮乘客也死于肺炎，但未被确诊感染新冠病毒。

美国疾病控制和预防中心24日发布的最新数据显示，截至当地时间24日16时，美国确诊病例已升至53例。其中，36例是从“钻石公主”号邮轮撤回的美国公民，2例是在美国发生的人际传播。（参与记者：李洁、聂晓阳、陈俊侠、陈鑫、邹德路、杨元勇、张淼、王薇、聂云鹏、陈霖、涂一帆、陆睿、耿学鹏、华义、周舟）

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