综合消息：坚定必胜信念 实现中国经济社会发展目标任务

新华社北京2月25日电 连日来，国际社会继续对中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在出席统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议时发表的重要讲话给予高度关注，认为讲话提出重点任务和重大举措，对不同地域、不同领域工作作出全面指示和部署，相信中国将化危为机，有效降低疫情造成的冲击，实现经济社会发展目标任务。

白俄罗斯对外友协主席尼娜·伊万诺娃说，讲话强调要变压力为动力、善于化危为机。她认为，中国正采取一切必要和有效措施抗击疫情，目前的防控情况充分表明，中共中央有关防控疫情的决定和采取的各类措施是精准有效的。中国政府在抗疫的同时强化经济稳定措施，加大政策调节力度，这将释放巨大发展潜能，为实现今年中国经济社会发展目标注入强大动力。

柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯说，讲话为中国应对疫情、推动国家发展指明了方向。中国应对疫情的有效做法给世界应对疫情争取了宝贵的时间，也提供了有效的做法和经验。对经济社会发展的一系列安排部署，令外界增强了对中国未来发展的信心。

印度发展中国家研究和信息系统机构顾问巴塔查吉说，讲话要求落实分区分级精准复工复产，这对恢复整体经济运行至关重要。中国经济有着强大的韧性。疫情期间，网上消费作用明显，电商模式成为消费业态主流且运行平稳，可能会加深对未来中国经济结构的影响。

古巴国际政治研究中心研究员爱德华多·雷加拉多认为，中国政府迅速、有力采取防控措施防止疫情扩散，在抗病毒药物与疫苗研发等方面积极开展国际合作，并通过政策调控不断挖掘中国经济发展动力。相信中国将持续发挥政治领导力、调动自身资源，尽早消灭疫情，并降低其对经济造成的负面影响。

意大利《世界中国》杂志社社长胡兰波认为，中国的抗疫经验值得全球借鉴。此次抗疫彰显了中国共产党领导和中国社会主义制度的优势。

澳大利亚新南威尔士大学全球生物安全教授雷娜·麦金太尔认为，近期，中国新冠肺炎疫情已呈现缓解趋势。中国为控制疫情作出了显著努力，降低了疫情全球蔓延的风险。

日本明治学院大学教授张宏波认为，中国政府调动全国资源控制疫情扩散，体现了社会管理体制的高效与优势。讲话既有全局性部署，又有具体工作措施，对鼓舞各级政府及动员全民积极有序开展抗疫、发展经济具有重要指导意义。

缅甸战略与国际问题研究所联合秘书长钦貌林说，在危机面前，中国人民表现出的无畏精神值得敬佩。相信中国人民将一如既往发扬不怕困难和勤奋努力的精神，化解这次危机。相信中国政府能在做好疫情防控的同时，取得经济社会的发展。

哈萨克斯坦《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢利克·科尔容巴耶夫认为，中国在世界经济格局中的地位举足轻重，中国及时召开统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议非常重要。中国抗疫措施非常有效，治愈人数不断增加，这给世界带来了希望。

文莱资深媒体人贝仁龙表示，中国为抗击疫情采取的坚定举措展现了公开透明和高度负责任的态度。尽管疫情给中国经济社会发展带来影响，但中国广大的市场具有强大的韧性，中国防控疫情的举国体制具有巨大优势，相信中国能够统筹好疫情防控和推进经济社会发展工作。（参与记者：陈占杰、魏忠杰、朱婉君、郝亚琳、车宏亮、郭丹、毛鹏飞、赵旭、任军、薛飞）

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