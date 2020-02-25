新华国际时评：加速数字化转型应对抗疫大考

新华社北京2月25日电 题：加速数字化转型应对抗疫大考

新华社记者樊宇 金旼旼

在新冠肺炎疫情之下，国际媒体纷纷注意到，中国正在加速数字化转型，应对抗疫大考。这不仅有助于提高中国经济和社会“免疫力”，更可能成为经济长期发展的全新增长源。

国际媒体眼中，中国已然成为全球最大的数字技术应用场：法新社报道了8.5亿移动互联网消费者如何挽救零售业，《纽约时报》报道了一位盒马鲜生骑手在武汉为线上顾客运送食物和希望，西班牙《国家报》报道了5000万学生在“钉钉”上复课，《南华早报》报道了一家八成线下门店关门的连锁超市如何实施数字化火线转型……

一边是清冷的大街小巷，一边是火热的线上云端，这一“冷热”并存的戏剧化场景，是特殊时期中国经济数字化活力的映射，也预示其仍待开发的巨大潜力。

数字化技术和应用在新冠肺炎疫情下的中国，发挥了多层次、多维度作用。

首先，数字经济托底作用显著。在2003年非典时期尚不存在的网络零售，如今占社会消费品零售总额的比重已逾四分之一。除在线零售外，云端办公、学习，线上观影、看展，在线游戏、娱乐，以及O2O外卖等在疫情期间均实现爆发性增长。

其次，数字技术的广泛应用为防疫提效。对流动人员的“码上管理”大幅提升了管理效率；AI算法和云计算缩短了疑似病例基因分析和CT影像判读时间；在线问诊、发热门诊地图等应用程序便利病患就诊；地方政府和企业采用的“数字防疫系统”在精准防疫同时加速了复工效率。

再次，数字化抗疫也实现了治理增益。和非典时期相比，中国更大的经济规模、更多的流动人口、更多元的需求结构给现代化治理提出了更高要求。而借助数字化力量，敏捷治理和精细化治理成为可能。例如，疫情期间的“不见面审批”、通过数字平台提供政务服务、通过“五色图”等疫情地图差异化引导复工、通过“三色码”进行区别化人员管理等。

经济托底、防疫提效、治理增益——在应对疫情期间，数字化增强了中国经济和社会的“免疫力”。而令这一切在短时间内得以发生的前提，是非典以来中国数字基础设施的发展、数字经济的壮大，以及阿里巴巴、腾讯等一批数字平台企业的异军突起。

疫情之后，对企业来说，数字化战略不再是“可选项”，而是“必选项”。这不仅涉及生产、物流和销售渠道的数字化转型，更涉及与之匹配的组织和管理的数字化转型。对大众来说，数字化的意义也将不仅限于网上消费和娱乐，还包括数字化学习、沟通、工作等在内的数字化生活方式。对政府来说，数字化成为治理体系和治理能力现代化建设的必要一环。

回顾全球经济发展史，每一次危机都可能成为新一轮发展的催化剂，1970年代的石油危机促成日本汽车业崛起，而全球气候危机催化新能源产业大发展。危机和发展总是结伴而来，因为危机带来变化，而变化孕育发展。

变化已经发生。从中国经济发展阶段来看，随着人均国民收入突破1万美元，经济的数字化升级是中国迈向高收入阶段的关键一跃。环顾全球，数字化转型也将成为继工业化、信息化之后又一次国际发展竞赛的突破口。拥抱数字化，加速跑，莫迟疑。

(责编：于洋、刘洁妍)