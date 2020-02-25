施兰茶：印度，请少点自私自利多点真诚合作

印度在新冠肺炎疫情期间的一些表现令人心塞。尽管从总理莫迪到党派领袖、民间团体大多都对中国抗击疫情表示同情、支持，但是印度官方不仅在疫情初期就紧紧跟进美国带头实施的撤侨、禁航，还在一些问题上做出损人不利己的落井下石之举。

1月31日，因新冠疫情和春节假期叠加，中国国内医疗物资产能处于爬坡的最初阶段，急需境外产能紧急补位。就在这个关键时刻，印度商工部突然发布禁令，全面封杀医用防护服、口罩等关键防疫物资出口。

禁令看似出于印度国内防疫需要而显得情有可原，细究起来却问题连连。因为禁令来得太突然，不仅许多1月中旬就下了单、交了订金的口罩和防护服无法进入正常生产流程，甚至很多制造好，已经运到机场的防疫物资也无法运出。大量按照中方订单生产的口罩在新德里机场被扣留，既没有被送到最需要它们的中国前线，也没有被用来预防印度疫情。

直到2月8日，印度官方终于放松了出口禁令，很多原先被匆匆取消的口罩订单又被重置，白白贻误一个多星期的宝贵时间。在全球供应链和物流体系受到疫情严重冲击的背景下，印度政府两次政策突变造成印防疫物资出口的巨大混乱。

然而，即便是被允许出口的一次性口罩和手术口罩，也在印度海关申报时遭遇重重阻力。海关官员需要额外文件证明或检查才能确认口罩出口许可，他们就利用复杂的流程手续和中国买方的急迫心理借机捞钱。有国际物流公司反映，2月中旬以来德里机场海关防疫物资出口已出现“不塞钱，不清关”的恶劣情况。到目前为止，有价值超过上千万元人民币，包括上百万个各种规格口罩在内的医疗物资仍然滞留在印度各地的机场仓库中。

印度国内还在炒作所谓“接机事件”。据印媒报道，印度政府2月17日宣布将派遣一架印度空军C-17运输机“向武汉运送救援物资”，并接回仍滞留在武汉的印度公民，但是因中方“故意拖延审查许可”导致印度人道主义救援行动迟迟无法推进。

然而，把这件事情的来龙去脉理顺就不难发现，印度官方的言行不仅纯属添乱，还有点不诚实。一方面，从撤侨的角度看，“故意拖延”完全是印度的无端指责。印度方面早在2月初就派出印度航空包机前往武汉，最终撤走了647名印度公民和少量马尔代夫公民。这种大规模撤侨行动如果没有中方提供必要的帮助和便利根本不可能推进。如果中国想“通过故意拖延向印度施压”，完全可以在2月初印度国内撤侨压力最大的时候打出“拖延牌”。当前，湖北疫情复杂，防控进入关键阶段，各种工作有轻重缓急在所难免。反倒是印度，在两国主管部门仍然保持密切沟通协调的情况下，就煽动媒体，指着鼻子胡说中国“故意拖延”。

另一方面，从人道主义救援的角度看，印度方面的言行难说诚实。据印媒报道，C-17运输机来武汉主要是执行人道主义救援任务，将“大批印度国内都严重短缺的抗疫物资”送往中国。然而，据知情者透露，印度军机运送的救援物资大部分是输液器、手套等富余物资，并非高规格口罩、防护服等中国紧缺的物资，甚至连一般口罩也不多。如果印度方面真心怀着人道主义精神，最起码应该放行中方已采购的价值上千万的滞留抗疫物资，而不是硬塞一批富余物资，为在国际、国内媒体上做秀制造话题。

在中国举国抗击疫情期间，印度还在双边问题上动作不断。据印度媒体报道，印度政府基于美国的情报提示，2月初在古吉拉特邦坎德拉港内扣押中国远洋运输(集团)总公司的中国香港籍商船“大翠云”号。这一乌龙事件目前看起来更像是美国总统特朗普访问印度的背景下，美印情报部门双双神经过敏导致的恶劣失误。

此外，在印度政坛及印人党内地位极高的印内政部长阿米特·沙阿也在2月20日赴中印边界东段地区，参加所谓“阿鲁纳恰尔邦”的“建邦日”活动。中国政府从不承认所谓的“阿鲁纳恰尔邦”，印度政要赴中国藏南地区活动侵犯了中国领土主权，破坏边境地区稳定。

今年是中印建交70周年，双方共同宣布举办70场庆祝活动，而武汉则是两国领导人举行首次非正式会晤，并达成著名“武汉共识”的地方。作为两个人口超过10亿的大国，在公共卫生领域，中印合作潜力巨大。在产业体系方面，两国深度镶嵌，中国早日战胜疫情，印度供应链也就能早日恢复正常。印度有理由与中国携手应对疫情威胁，更加充分、切实地支持中国抗击疫情的努力，而不是总打政治做秀的小算盘。(作者是南亚问题观察员)

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