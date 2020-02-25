堪培拉多元文化节举办 澳大利亚总督和民众为武汉加油

人民网堪培拉2月24日电（记者陈效卫）2月23日，为期3天的澳大利亚堪培拉“2020年国家多元文化节”闭幕。今年由于新型冠状病毒的影响和澳大利亚的入境限制，部分华人无法返澳，导致24年来作为6个大舞台之一的“中国大舞台”首次缺席，但在各个舞台上，大量的中国元素仍非常耀眼。

在数十个国家参加的大游行中，华侨华人队伍走在了最前列。堪培拉自由党党魁的特别顾问、中澳青年合作组织发起人江嘉梁告诉记者，这一安排充分表达了首都人民对中国抗疫的支持和信心。几名华人青年志愿者举着“武汉加油、中国加油”的条幅，舞龙舞狮，声势浩大，吸引了观众驻足观看。

中国歌曲、中国舞蹈和中国功夫，在各个舞台上同样赢得了掌声。

最为吸引人的是首都华侨华人发起的“为武汉加油、为中国加油”的签名活动。澳大利亚总督戴维·赫尔利与夫人琳达·赫尔利得知此活动后，第一时间签名，并表示“我们的心与你们同在！”

一名来自南澳的女子在条幅上写道：“亲爱的武汉，我很抱歉得知你的境遇。祈盼你早日获得疫苗，早日康复！”

来自维州的马丁一家3口都签了字。马丁先生告诉记者，他们夫妇一年前到访过北京、西安等地，对中国的巨大成就和博大精深的文化充满敬意，回来后孩子主动要求学习汉语。“他的名字和‘武汉加油’都是用中文签的。”马丁不无自豪地说。

短短两天多的时间，这张占满5个摊位的巨大条幅上面写满了来自世界不同民族、不同语言的4000多个签名。文化节过后，这条横幅将赠给武汉人民。

中国驻澳大利亚大使馆王晰宁公使对记者表示，中国文化在堪培拉和整个澳大利亚都受到热烈欢迎，华人社团功不可没。数千澳大利亚民众的签名，也是国际社会支持中国战“疫”的组成部分。最近，澳各行各业都以不同方式表达了对中国的支持和信心，中澳关系在疫情后将迎来新的发展机遇。

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