巴勒斯坦伊斯兰圣战组织宣布与以色列停火

新华社加沙2月24日电（记者熊思浩）巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）24日表示，该组织与以色列自当晚起在加沙地带停火。不过以色列方面对此尚未表态。

在黎巴嫩的杰哈德高级官员伊赫桑·阿塔亚当天在电话中告诉新华社记者，经国际社会斡旋，杰哈德与以色列方面自24日晚11时30分起在加沙地带“同时”实施停火。他表示，杰哈德将对任何违反停火的情况“作出反应”。

杰哈德下属武装派别“圣城旅”当天在一份声明中说，对以色列方面日前在加沙地带打死一名“圣城旅”武装人员、在叙利亚打死两名“圣城旅”武装人员的行动，“圣城旅”已进行了“军事回应”。

以色列官方目前尚未对停火事宜发表评论。以色列《耶路撒冷邮报》援引一名以色列安全官员的话说，以政府对杰哈德宣布停火“表示怀疑”，以色列只相信实际行动而非言语，以色列国防军将继续采取行动，直至局势恢复平静为止。

另据以色列媒体报道，在杰哈德宣布停火后，仍有火箭弹从加沙地带射向以色列南部地区。

23日，以军打死一名试图在加沙地带以色列所设围栏安置爆炸物的杰哈德人员。杰哈德随即从加沙地带向以色列发射火箭弹进行反击，以军随后出动战机对杰哈德军事目标进行打击。

美国总统特朗普不久前公布所谓推动解决巴以问题的“中东和平新计划”，在耶路撒冷归属、犹太人定居点合法性等重大问题上偏袒以色列一方，而无视巴勒斯坦方面的关切，遭到巴方明确拒绝。近来，巴以双方在约旦河西岸和加沙地带冲突加剧，地区局势持续紧张。（参与记者：尚昊、陈文仙）

(责编：于洋、刘洁妍)