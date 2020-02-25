中国—世卫新冠肺炎联合专家考察组：中国采取了前所未有的公共卫生应对措施 阻断病毒的人际传播方面取得明显效果

新华社北京2月24日电（记者屈婷 伍岳）在结束对中国为期9天的考察后，中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组24日在京举行新闻发布会，介绍考察情况以及对中国及全球疫情防控的建议。

联合专家考察组由25位来自流行病学、病毒学、临床管理、公共卫生等领域的中外专家组成。在华期间，考察组与国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制相关成员单位举行座谈，赴北京、广东、四川和湖北实地调研，全方位、深入了解全国和相关省市疫情形势、防控措施、医疗救治、社区（农村）防控、科研攻关等情况。

考察组认为，新型冠状病毒是一种新的病原体，对病毒传播机制和疾病严重程度的认识还在不断深入，全球防控工作仍面临严峻挑战。中国采取了前所未有的公共卫生应对措施，在减缓疫情扩散蔓延，阻断病毒的人际传播方面取得明显效果，已经避免或至少推迟了数十万新冠肺炎病例。此外，中国也在保护国际社会方面发挥了至关重要的作用，为各国采取积极的防控措施争取了宝贵的时间，也提供了值得借鉴的经验。中国正在采取谨慎、分阶段、有序的方式，逐步恢复社会、经济、教育和医疗等各部门的正常秩序。其他国家应迅速重新评估对中国采取的措施。

考察组建议各国开展积极主动的监测，早发现、早诊断、早隔离、早治疗，严格追踪并隔离密切接触者。对有输入性病例或疫情暴发的国家，考察组建议立即启动国家应急处置方案，确保各级政府采取必要的干预措施，阻断疫情传播，做好相应准备和应对预案，必要时采取更为严格的措施。考察组呼吁各国加强对疫情信息的共享，团结一致，共同应对新冠肺炎的挑战。

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