默克尔政党遭“惩罚” 惨败汉堡议会选举

德国总理默克尔领导的执政党基督教民主联盟（基民盟）23日在汉堡市地方选举中惨败。多家通讯社解读，这是选民对基民盟的“惩罚”。

【“苦涩一天”】

基民盟秘书长保罗·齐米亚克说：“这是基民盟在德国的苦涩一天，也是在汉堡的历史性糟糕成绩。”

在23日的选举中，社会民主党和绿党成为最大赢家，有望联手执政。出口民调显示，基民盟得票率仅为11.2%，屈居第三，创下汉堡地方选举中最差成绩。

路透社解读，基民盟选情跳水关联本月初图林根州州长选举。那次选举中，基民盟地方党部不顾全国主席安妮格雷特·克兰普—卡伦鲍尔反对，打破政治禁忌，与右翼民粹主义政党德国选择党联手，助推其他党派候选人上台。

这起事件令德国政坛与舆论哗然。默克尔直斥“不可原谅”，图林根州新当选州长不得不宣布辞职，而默克尔“接班人”克兰普-卡伦鲍尔背负“领导不力”指责，也宣布去职。

初步结果显示，在汉堡地方选举中，基民盟在联邦政府的执政盟党社民党得票率39.1%，比上一次选举下滑6个百分点，但仍坐稳汉堡第一大党之位；绿党得票率几乎翻了一倍，达到24.1%；选择党得益于选民对默克尔移民政策的不满，以5.3%的得票率刚刚跨过5%的门槛，挤进议会。

【当务之急】

遭遇汉堡失利的基民盟当务之急是迅速确定新党首人选，接替决定辞职的克兰普-卡伦鲍尔。已经连续担任总理职务15年的默克尔宣布不再谋求连任。

路透社报道，基民盟领导层24日碰面，克兰普-卡伦鲍尔预期设定党首选举时间表，同时有可能讨论确定候选人。基民盟内部已有4到5人有意竞争这一职务。

作为组成联邦政府的盟党，社民党曾经与基民盟在总理一职上存在竞争。不过，气候变化去年跻身德国国内政治主要议题后，绿党的全面赶超已经将这一中左政党甩在身后。

在全国层面，基民盟为代表的保守派政党依然占据优势，绿党紧随其后，支持率排名升至第二。不少政治分析师认定，明年10月举行联邦议会选举后，绿党势必在下一届联合政府中占据一席之地。

绿党联合党首罗伯特·哈贝克告诉德国电视一台，汉堡议会的选举结果是绿党的“一次重大胜利”，“德国民主政治面临挑战，基民盟自顾不暇……轮到我们为国家提供方向和信任”。（田野）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)