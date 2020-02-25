俄外长：美国对叙利亚“征服阵线”的态度令人担忧

新华社莫斯科2月24日电 俄罗斯外交部长拉夫罗夫24日表示，美国对叙利亚恐怖组织“征服阵线”的态度令俄罗斯感到担忧。

据塔斯社报道，拉夫罗夫当天在莫斯科与到访的塔吉克斯坦外交部长穆赫里丁会谈后举行的新闻发布会上说，美国等西方国家对叙利亚恐怖组织“征服阵线”的态度令俄罗斯感到担忧，俄方无法接受美方官员有关可能与叙利亚恐怖组织对话的言论。

拉夫罗夫说，美国政府叙利亚问题特别代表詹姆斯·杰弗里等美方官员不止一次表示，美方不再把“沙姆解放组织”视为恐怖组织，可能会在一定条件下与其对话。

拉夫罗夫表示，俄方认为这种言论是“绝对无法接受”的。他指出，“征服阵线”及其所属“沙姆解放组织”均为联合国安理会认定的恐怖组织，也被美国列入恐怖组织名单。

拉夫罗夫说，俄美2016年秋就叙利亚问题达成的协议未得到落实，原因是美国“并不想”让叙反对派与“征服阵线”划清界限，而是寄希望于“征服阵线”有足够力量与叙利亚政府对抗。

2016年9月，拉夫罗夫与美国时任国务卿克里在日内瓦就叙利亚冲突各方实施新的停火协议达成一致。双方约定，叙利亚政府军将停止对反对派武装的轰炸，反对派武装在停止攻击政府目标的同时必须和叙境内恐怖组织“保持距离”。

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