“工厂已复工，订单没问题”

最近，在万里之外的欧洲，有一批中国人从除夕忙到现在，一直没停工。

每年1月到3月是全球展会旺季，一批来自中国的出口制造企业代表都会赴欧参展。近日，在法兰克福春季国际消费品展上，记者采访了这些中小企业主。

特殊时期的参展决心

崔翔勇来自河北的一家会展公司，在展会过年已是家常便饭，但今年的经历尚属首次。“2月3日，我从石家庄出发，一路被测了8次体温，填了3次表格”，崔翔勇扳着指头告诉记者。

旁边展位的吕飞龙也有同感。他来自浙江永康，经营一个铸铁壶厂。春节期间，义乌禁止外地车辆进入，他经过层层检查、测温登记后，才乘坐当地出租车到达义乌机场。

受疫情影响，法兰克福官方原本预计至少15%的中国展商会缺席，但最终结果显示，报名参展的664家中国企业，只有7%没来。

“法兰克福消费品展有170多个国家和地区的采购商参与，是我们这行最重要的展会，一定要来。”河北邢台三厦集团的老总韩光辉，聊起特殊时期坚持参展的决心。他所在的企业主要做铸铁锅，德国某著名厨具品牌的产品均由其代工，一年出口额能达到7000万美元。

“外贸这行的惯例是‘见样下单’。对中国中小企业来说，参加展会花钱最少，效果最好。”崔翔勇介绍，企业主和外国客户一般是2月在法兰克福碰上面，中间经两个月洽谈，4月份客户到广交会再见面，然后参观工厂，订单基本就确认了。

给客户传递信心

“那个坐头等舱过来的人”——这是单磊最近的绰号。

单磊做不锈钢餐具已有30年，70%的订单出口到欧洲。今年，他早早订下青岛经北京到欧洲的航班，疫情发生后，他把航班改成了直飞莫斯科再转机，希望尽量减少在国内的乘机次数，没想到反而更麻烦了。

2月2日上午，飞机从青岛起飞4小时后，空姐通知“即将降落青岛”。原来该航班已被俄方禁止降落，兜了一圈又回到原地。

“当时就买了头等舱改飞北京，从北京去欧洲。我们跟客户打过招呼，一定准时到。”单磊的客户大都是合作十年以上的老客户，每年按时见面已成惯例。

“不能让人觉得中国疫情严重到连生意都不做了。”单磊说。

几经辗转，当单磊飞抵法兰克福时，16箱样品已安放于展馆。往年3个人，一上午就能布置好展位，这次单磊一个人忙到了快闭馆。

接受记者采访间隙，一个拉美老客户来到单磊的展位，二人约上了晚餐。

韩光辉每次来法兰克福，也总要跟德国客户吃饭。“今年也一样，与客户在餐桌上聊得很好。”韩光辉开心地说，“我们也努力给客户传递信心，中国没问题！”

中国企业必能渡过难关

参展第一天只收到一张名片，但第二天就有宜家供货商来询盘，成交可能性很大。”一位中国展商激动地告诉法兰克福展览（上海）公司展会经理杨春。

杨春春节前就到了德国，出差将近3个星期。虽然有些疲惫，但一有好消息，她都会分享给大家。在杨春的朋友圈里，满满都是正能量——

“第二天上午终于开张了，俄罗斯新客户，下了5个柜。”

“浙江一家做拖把的企业，自开展日起每天都有客户。”

“一家生产便携式缝纫机和针线盒的企业，第二天就接了一个很大的意向单；第三天、第四天都有实际签单。”

开展3天时，单磊已经见了30多个客户，“以往交货期是80天，如果2月17日能复工，基本不会受什么影响”。

湖南一家给宜家、星巴克代工瓷器的老板更是雄心勃勃：“工厂已经复工，给我两个月，订单没问题！”

至于崔翔勇的朋友圈，则贴出一张谈判本照片，3天时间，客户名片已经装满了整个本子。

“一切安好。危机中的机遇是实实在在的。中国的制造企业必能稳步渡过难关。”崔翔勇说。

(责编：杨光宇、曹昆)