原标题：全力汇聚统一战线疫情防控的强大力量

新冠肺炎疫情发生后，江西省赣州市委统战部着力发挥统战优势, 闻令而动、全面部署，广泛动员、同心战“疫”，为打赢疫情防控阻击战汇聚强大力量。

充分发挥联系广泛优势，加强引导，凝聚最大正能量

人心齐，泰山移。赣州市委统战部坚持把正面引导、凝心聚力作为打赢疫情防控阻击战的重要内容来抓，第一时间发布《致全市统战干部和统一战线成员倡议书》，号召全市统一战线各领域各单位坚决扛起责任，凝聚打赢疫情阻击战强大合力。各民主党派、工商联、宗教团体、无党派知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会等通过官网、微信、融媒体、微博、抖音等平台，坚持正面引导，持续发声。“同心赣南”微信公众号发布疫情动态、疫情防控知识、倡议书等各类信息300余篇，澄清谣言，凝聚思想共识，促进了人心稳定和社会稳定。各民族乡、村暂停各种“迎新年”集中庆祝仪式或活动。广大民营企业家和代表人士积极弘扬优秀企业家精神，示范引导企业员工、社会大众正确理解、积极配合、科学参与疫情防控，做到联防联控、群防群控。

充分发挥人才荟萃优势，献计出力，形成最大同心力

疫情就是命令，防控就是责任。各级统战组织和统战成员立足自身优势，积极发挥作用，主动投入战“疫”各个战线，汇聚起强劲的阻击合力。

医者仁心，勇赴抗疫一线。一批批党外医务人员不畏艰险，白衣逆行。九三学社成员、赣州市人民医院感染性疾病科主治医师叶文峰第一时间主动请缨、无惧危险，作为江西省首批援鄂医疗队队员奔赴武汉抗疫救治第一线。农工党成员、赣南医学院第一附属医院副院长陈懿建曾参与过抗击“非典”，现再度请战参加江西省第四批赴鄂医疗队驰援武汉。大余县疾控中心副科长蒋金波，大爱无疆、甘于奉献，不幸牺牲在抗疫一线，彰显了党外干部担当作为的高贵品质。目前，全市奋战在抗疫医疗一线的党外医务人员达2000余人，参加援鄂医疗队218人中，有70%以上是党外医务工作者。

同心同行，积极建言献策。广大党外人士心系疫情，聚焦疫病防控、社会治理、经济运行、物资保障、人文关怀等，积极建言献策、反映社情民意，报送社情民意信息和意见建议30余条，“关于疫情期间严把复工复产人员关”“疫情背景下赣州市已提前复工企业生产经营面临的突出问题”“加强医疗危废垃圾日清日处理”等意见建议被相关部门采纳并转化为具体措施。发挥专长，奉献绵薄之力。广大网络新媒体人士发挥熟悉网络传播规律的优势，善用新媒体、自媒体等平台加强正面宣传，广泛汇集共克时艰的磅礴力量；市新联会书画院自由文化创作者，拿起手中的画笔创作正能量作品，讴歌抗击疫情中的英雄事迹；自由职业者自创歌谣、微信小视频，用喜闻乐见的语言和声音为疫情防控传播正能量；新的社会阶层人士中的民营企业高级管理人员积极引导企业员工正确理解、科学参与疫情防控；中介组织和社会组织从业人员通过自身专业及渠道，积极协助做好防疫工作。市新联会会长、中银（赣州）律师事务所律师陈瞻依据相关法律规定，对疫情防控中涉及公民义务和法律责任等问题通过微信公众号进行详细解答，为疫情防控工作贡献一臂之力。

充分发挥资源密集优势，捐款捐物，画出最大同心圆

赣州市统一战线各领域坚持“一方有难、八方支援”的家国情怀，踊跃捐款捐物。

民营企业慷慨解囊，践行反哺社会企业责任。充分发挥所属商会平台作用，第一时间发出倡仪书，广泛动员企业伸援手、献爱心。各级商会、民营企业积极响应，全国112个商会，1048家民营企业或非公经济人士共捐款2860.94万元、口罩184.33万只、护目镜8478个、防护服5292套、隔离衣1100套、乳胶手套20.74万双。其中，赣州商会联合总会会长王再兴率先给赣州捐款100万元，并积极联系境外供应渠道，向赣州市捐赠口罩10万只。深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司捐款600万元，崇义章源钨业股份有限公司捐款120万元，江西金力永磁科技股份有限公司、香港赣州商会会长刘春光、天音通信控股股份有限公司、赣州嘉福地产、瑞金南方万年青水泥有限公司、于都南方万年青水泥有限公司等6家民营企业和个人分别捐款100万元，赣州商会联合总会执行会长唐春山向武汉抗疫一线捐赠价值1000万元的医疗药品，赣南海欣药业有限公司捐赠价值100.4万元转移因子口服溶液。

民主党派携手同心，展现风雨同舟赤诚情怀。各民主党派整合内外资源，凝聚成员力量，发动成员捐款115.81万元、口罩26.92万只、乳胶手套10.83万双。民革党党员、九鼎赣饶集团董事长周彬带头捐资捐物，短短15天时间先后5次向市战“疫”一线开展捐赠活动，共捐款10万元、口罩6万只、医用手套10万双、酒精80箱；民建章贡区总支主委万德龙积极发动南昌商会会员企业奉献爱心，向赣州市立医院等市、县医院捐款4.4万元、口罩6万余只、护目镜200个、防护服350套、医用手套800双、消毒液75箱。

统战社团尽己所能，勇担为国分忧社会责任。无党派知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会等统战社团，主动担当作为，共捐款374.78万元、口罩42.89万只。赣州市知联会还募集30件消毒酒精捐赠给抗疫一线的执勤民警；赣州市新联会副会长曾纪丞为市第五人民医院捐赠800只医用口罩、1200斤大米、300升食用油等物资；于都县新联会常务副会长孙国良发挥网络人士的引导作用，发动近100位网友捐款1.6万元。同时，少数民族群众积极弘扬“中华民族一家亲”的传统美德，共捐款18.37万元。

港澳台侨胞守望相助，永葆爱国爱乡赤子之心。欧洲赣商联合会（欧洲江西同乡会）、柬埔寨江西同乡会、泰国江西总商会、科特迪瓦中国和平统一促进会，美国、西班牙、澳大利亚等地侨眷侨商，在外赣州籍侨胞、侨资企业和港澳同胞纷纷向赣州施以援手，共捐款575.64万元、各类口罩35.02万只、乳胶手套23.265万双。赣州市侨联副主席、江西友宸实业有限公司董事长周世友，不顾疫情带来的个人防护风险，亲自赴泰国、马来西亚等东南亚国家，从境外采购手套20万双、口罩20万只、消毒水1.92万瓶。据不完全统计，截止2月19日，全市统一战线给赣州市捐赠资金4116.82万元、口罩293.82万只、护目镜1.24万个、防护服9032套、隔离衣2600套、乳胶手套55.33万双，以及一批其它医用物资，为打赢抗疫阻击战提供了重要保障。

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