外交部：面对恶意侮辱抹黑 中国不做“沉默的羔羊”

人民网北京2月24日电 据外交部网站消息，2月24日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

全文如下：

华春莹：各位记者朋友们，大家下午好！别来无恙？经过3个星期的网上记者会，外交部例行记者会从今天起正式恢复在蓝厅举行。不过今天主持记者会的不是我，而是我的新同事—新闻司副司长赵立坚。从今天起，赵立坚副司长将作为外交部发言人正式开始主持外交部例行记者会。

在座很多中外记者朋友可能对赵立坚副司长都不陌生，可能很多是“未见其人，已闻其声”。赵立坚副司长从事外交工作已经24年，曾经在外交部亚洲司、驻美国使馆和驻巴基斯坦使馆工作过，有着丰富的外交经验和良好的沟通能力，媒商高，媒缘也好。我相信他会和各位中外记者朋友们融洽相处，愉快合作。我也相信各位记者朋友会像支持我和耿爽一样支持赵立坚副司长的工作。现在我就把讲台交给赵立坚副司长。

赵立坚：谢谢华春莹司长！非常高兴跟大家见面！今天是我第一次主持外交部例行记者会，也是外交部例行记者会从网上记者会恢复常态的第一天。作为外交部第31任发言人，我将努力向我的前任们学习，加强跟各位记者朋友们的沟通、交流与合作，希望我们能够一起讲好中国故事，传递中国声音。谢谢大家！

首先向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，2月23日0—24时，中国境内新增治愈出院病例1846例。截至2月23日24时，中国境内累计治愈出院病例24734例。

问：我们注意到，上周举行的中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会引发了国际社会热烈反响。21日，菲律宾外长洛钦发布多条推文称，此次特别外长会基于科学和事实，具有启发性。我们在经历风雨之后会更有力量。我们能在全球范围内控制住疫情，全都要归功于中国。洛钦还引用新加坡外长维文的表态称，那些无法将我们打倒的事物只会让我们变得更强大。中方对此有何回应？

答：我们对菲律宾、新加坡、泰国等国外长的表态表示赞赏。上周在老挝万象举行中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会，这是疫情发生后，地区国家首次聚焦公共卫生安全的多边外长会，为今后地区国家携手应对突发公共卫生事件树立了典范。会议发出了中国—东盟同舟共济、共克时艰的强有力信息。

疫情发生以来，中方采取了最全面、最严格和最彻底的防控举措，取得了明显成效。我们坚信，有中国共产党的坚强领导、有抗击非典积累的丰富经验、有国家强大的动员能力、有举国体制的制度优势、有今非昔比的综合国力，我们完全有能力、有把握尽早战胜疫情。

疫情没有国界。面对病毒，以邻为壑无法独善其身，守望相助才是应有姿态。中方愿继续本着公开、透明和高度负责的态度，与包括东盟在内的有关各方一道，加强合作、相互支持，为本地区和国际公共卫生事业作出应有的贡献。

问：美国和阿富汗塔利班宣布将于29日签署和平协议。阿塔称，届时部分国家和国际组织将见证协议签署。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。中方同相关各方就阿富汗问题最新形势保持着密切沟通协调。

中方坚定支持“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程，支持阿富汗问题相关方加强对话，对美国和阿塔利班有望达成并签署相关协议表示欢迎，希望相关协议得到顺利履行，为阿富汗问题的最终政治解决创造条件。

中方认为，外国在阿驻军应以有序、负责任方式撤出，确保阿富汗局势平稳过渡，防止出现安全真空，避免恐怖组织在阿富汗趁势坐大。

中方愿继续同阿富汗问题各方和国际社会加强合作，共同助力阿富汗的和平、稳定与发展。

问：据报道，美国务院官员称，俄罗斯通过社交媒体账号在网络上散播虚假信息，宣称美国是新冠肺炎疫情的幕后黑手，损害美国在国际社会的形象。俄外交部发言人驳斥美方指控，称美方官员的言论是编造的。中方对此有何评论？

答：我们注意到俄方的回应。我想强调，疫情面前，我们需要的是科学、理性、合作。面对公共卫生危机，各国应当团结合作，共克时艰，这符合各国的共同利益。

问：18日，阿富汗独立选举委员会宣布，阿现任总统加尼在2019年9月28日举行的阿总统选举中获得50.64%选票，成功连任。中方对此有何评论？

答：中方注意到阿富汗选举委员会宣布加尼总统获胜。阿富汗是中国的友好邻邦，中方尊重阿富汗总统选举程序，支持阿富汗人民自主决定国家的未来，愿与阿富汗新政府和各界人士一道，共同促进阿富汗和平、稳定和发展。

问：据报道，20日，53名《华尔街日报》在华员工联名发邮件致该报管理层，要求修改此前发表的《中国是真正的亚洲病夫》文章标题，并向被冒犯者道歉。邮件中写道，“这并非编辑独立性的问题，也不是新闻报道和评论之间划分的问题。这是一个错误的标题，它深深地冒犯了包括中国人在内的许多人。”但《华尔街日报》发言人22日表示该报的立场未改变。中方对此有何评论？

答：关于《华尔街日报》发表辱华文章事，我的同事已多次阐明中方立场。我强调两点：

第一，面对恶意侮辱抹黑，中国不做“沉默的羔羊”。

第二，该报以新闻报道和评论相互独立为由百般推诿没有道理。《华尔街日报》究竟谁来负责任？谁出面道歉？《华尔街日报》既然有骂人的嚣张，为什么没有道歉的勇气？世界上只有一份《华尔街日报》，该报既然一意孤行，就应承担相应后果。

问：还是关于《华尔街日报》辱华文章的问题，这一事件影响已超出辱华文章本身，被吊销记者证的3名记者此时正在去机场的路上。这3名记者与辱华文章无关，为何是这3人被“驱逐”？

答：我想你应该去问问《华尔街日报》，为什么会发表恶意攻击抹黑一个国家和民族的文章？为什么会选用带有明显种族歧视色彩的标题？为什么至今没人出面承担应有的责任？为什么拒不公开道歉？

我们对《华尔街日报》内部的分工不感兴趣。正如我刚才所说，世界上只有一份《华尔街日报》，该报必须为自己的言行负责。

问：据报道，南苏丹于2月22日如期结束政治过渡预备期，成立了新的过渡政府，基尔继续担任总统，原反对派领导人马夏尔任第一副总统。中方对此有何评论？

答：中方对南苏丹如期成立联合过渡政府表示欢迎和祝贺。这标志着在国际社会，尤其是有关非洲国家和地区组织积极斡旋下，南苏丹和平进程迈出了重要步伐。作为南苏丹的真诚朋友，中方将一如既往支持南苏丹和平进程并提供必要帮助。我们愿同国际社会一道，为南苏丹保持国家和平稳定、实现经济社会发展发挥建设性作用。

问：作为一个美国驻华媒体，我们也有新闻部和评论部。我对中方断然“驱逐”《华尔街日报》3名记者感到震惊。中方因为一篇评论文章8个字的标题“驱逐”了他们，不觉得反应过度吗？

答：刚才我已经回答了你同事的问题。

我可以再进一步重申，《华尔街日报》刊发的有关评论文章引起中国人民的极大愤慨，遭到国际社会广泛谴责。直到现在，《华尔街日报》仍未认识到错误的严重性，既未公开正式道歉，也未查处相关责任人。他们还百般辩解，错上加错。中方敦促《华尔街日报》正视中方关切，严肃回应中方要求。我不认为这是过度反应，中方保留对该报采取进一步措施的权利。

问：据报道，澳大利亚教育部长提恩22日表示，澳将允许约760名中国高中生申请返澳复学，获批学生抵澳后需自我隔离14天。留学生市场恢复正常至关重要，澳下周将考虑允许高校中国留学生返澳就学。中方对此有何评论？

答：我们注意到这一报道。这是澳方向着恢复两国人员正常交往方向迈出的正确一步，但与约10万受到禁令影响的中国留学生相比，这还远远不够。

新冠肺炎疫情发生以来，中国政府和人民举国同心、众志成城，采取了史无前例的、最彻底的措施抗击疫情。事实证明，有关举措是有力有效的。中国目前疫情防控积极向好的态势正在拓展。截至2月23日，全国31个省区市中已有24个实现单日确诊病例零新增，全国单日治愈出院病例已大幅超越新增确诊病例，湖北的防控形势也得到了有效控制。

我再次重申，世界卫生组织不建议各国采取任何旅行或贸易限制措施。希望包括澳大利亚在内的有关方面尊重世卫组织的专业建议，客观理性看待疫情形势，尽早取消不合理的入境限制措施。

问：我们注意到，法国近日向中方提供了第三批援助医疗物资，法国驻武汉总领馆也将继续对外开放。你能否介绍更多情况？

答：法国向中方提供的第三批疫情防控医疗物资已于近日运抵武汉。

新冠肺炎疫情发生以来，马克龙总统两次与习近平主席通电话，向中方表达慰问和支持。法国驻华使馆、驻武汉总领馆的外交官始终坚守岗位，贵永华总领事在同湖北省委书记应勇会见时表示，在这个非常时期坚守武汉，就是武汉的一分子，要在这场为人类健康共同斗争的战斗中，与武汉人民同舟共济、共渡难关。

中国人常讲“患难见真情”。在此次疫情面前，同许多友好国家一样，法国各界纷纷表达支持，伸出援手，令中国人民感到暖心，也生动地体现了两国关系的高水平。我们相信，中法友谊将在这场共同抗击疫情的战斗中得到深化和升华。中方愿继续同包括法国在内的国际社会一道，维护好地区和全球公共卫生安全。

问：首先祝贺你主持首场外交部例行记者会。我的问题是，巴基斯坦总理伊姆兰·汗上周同习近平主席通电话，表达巴方对中国领导人和中国人民抗击新冠肺炎疫情的支持。巴方还向中方提供了医疗援助物资，巴在华侨民和学生也自发帮助当地抗击疫情。中方对此有何评论？

答：非常感谢你对我的祝贺。我曾两次在巴基斯坦常驻，对巴基斯坦有很深厚的感情。

关于你提出的问题，习近平主席同伊姆兰·汗总理通电话的情况，中方已经发布了消息稿。

的确，疫情发生以来，巴基斯坦政府及社会各界给予中方大力支持和帮助，我们深受感动，我愿在此再次向巴基斯坦人民表示感谢。

中巴是全天候战略合作伙伴，素有互帮互助的优良传统。新冠肺炎疫情发生后，巴方第一时间发声向中方表达支持，克服困难提供宝贵物资捐助，保持两国一切正常往来。前段时间，巴基斯坦国民议会和参议院分别通过决议，全力支持中方抗击疫情，这在全世界还是第一次。事实再次证明，中巴两国是患难与共、同甘共苦的好兄弟，同舟共济、守望相助的命运共同体。

我们愿同包括巴方在内的国际社会加强合作，共同应对疫情，促进全球公共卫生事业。我们也愿本着高度负责的态度，同巴方加强沟通协作，像对待本国公民一样，维护好巴基斯坦在华侨民的健康和安全，照顾好在华巴基斯坦兄弟姐妹。我也知道，巴基斯坦有很多在华留学生，我们会很好地把他们照顾好。

问：还是关于《华尔街日报》的问题。中方“驱逐”的其中一名记者是澳大利亚籍，这在澳引发不满。澳外交部发言人称，澳方坚定支持言论和新闻自由，记者开展工作不应受到无理阻碍。中方对此有何评论？这是否会影响中澳关系？

答：我们对澳大利亚方面的错误言论表示不满和反对。

关于吊销3名《华尔街日报》驻京记者记者证，我刚才已经回答了多个问题，道理已经讲得很清楚了。《华尔街日报》发表攻击抹黑中国的评论文章，公然选用带有种族歧视色彩的标题，已经引起中国人民极大愤慨，我们需要给中国人民一个交代。

据我了解，种族歧视在各国都是受到唾弃的。这种做法已经超出言论自由的范畴。言论自由是有边界、有底线的，不能以言论自由为借口公然传播种族歧视，肆意伤害他人情感，而且拒不道歉，拒不承担责任。

问：近日，新冠肺炎疫情在韩国、日本呈现爆发态势。中方是否考虑针对上述两国向中国公民发出旅行提醒？

答：我们目前没有这方面的考虑。

问：中方上周表示依法依规处理外国记者事务，具体是指什么？这3名记者具体违反了哪条法规？

答：我们根据国务院第537号令管理外国记者事务，你可以在网上查阅。

问：美国佛蒙特州参议员桑德斯日前接受采访时表示，如他当选美国总统，将不会坐视中国对台湾动武。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。台湾问题纯属中国内政，任何外国无权干涉。我们敦促美国有关人士恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

问：武汉刚刚撤回了关于解除部分交通限制的通告。你能否介绍更多情况？

答：请你向武汉方面询问。

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新冠肺炎疫情爆发以来，各位媒体朋友“5+2”“白加黑”，加班加点报道疫情以及中国进行防控的努力，用你们的纸和笔、镜头和话筒，记录中国防疫抗疫的努力和成效，报道中国与世界加强合作，共克时艰。在此我谨向大家表示衷心的感谢，也希望大家加强个人防护，注意身体健康。我们将一如既往为大家全面、客观报道中国提供必要协助和便利。

中国国家主席习近平在昨天统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上强调，中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长，从磨难中奋起。目前，新冠肺炎疫情防控形势积极向好的态势正在扩展。我们要毫不松懈，不获全胜绝不轻言成功。今天是农历二月初二。中国民间有“二月二，龙抬头”的说法，寓意万象更新、欣欣向荣。这也寓示着今后将会有更多中国人民抗击疫情、国际社会携手应对的好消息。

谢谢大家出席今天的记者会，再见！

(责编：贾文婷、杨牧)