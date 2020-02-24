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东盟国家外长点赞中国抗“疫” 中方：愿为本地区和国际公共卫生事业作出应有贡献

2020年02月24日21:15  来源：中央广电总台国际在线
 
原标题：东盟国家外长点赞中国抗“疫” 中方：愿为本地区和国际公共卫生事业作出应有贡献

　　国际在线报道：24日，外交部例行记者会正式恢复在蓝厅现场举行。新任发言人赵立坚亮相并主持了当天的记者会。对于上周举行的中国-东盟关于新冠肺炎问题特别外长会引发国际社会热烈反响，一些东盟国家外长为中国防控疫情举措点赞，赵立坚表示，中方愿与包括东盟在内的有关各方一道，为本地区和国际公共卫生事业作出应有的贡献。

　　据报道，21日，菲律宾外长洛钦发布多条推文称，此次特别外长会基于科学和事实，具有启发性。我们在经历风雨之后会更有力量。我们能在全球范围内控制住疫情，全都要归功于中国。洛钦还引用新加坡外长维文的表态称，那些无法将我们打倒的事物只会让我们变得更强大。对此，赵立坚在24日例行记者会上表示，中方对菲律宾、新加坡、泰国等国外长的表态表示赞赏。他指出，“上周在老挝万象举行的中国-东盟关于新冠肺炎问题特别外长会，是疫情发生后，地区国家首次聚焦公共卫生安全的多边外长会，为今后地区国家携手应对突发公共卫生事件树立了典范。会议发出了中国-东盟同舟共济、共克时艰的强有力信息。”

　　赵立坚表示，疫情发生以来，中方采取了最全面、最严格和最彻底的防控举措，取得了明显成效。中方坚信，有中国共产党的坚强领导、有抗击非典积累的丰富经验、有国家强大的动员能力、有举国体制的制度优势、有今非昔比的综合国力，中国完全有能力、有把握尽早战胜疫情。

　　赵立坚强调，“疫情没有国界。面对病毒，与邻为壑无法独善其身，守望相助才是应有姿态。中方愿继续本着公开、透明和高度负责的态度，与包括东盟在内的有关各方一道，加强合作、相互支持，为本地区和国际公共卫生事业作出应有的贡献。”

(责编：李枫、贾文婷)
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