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日本担忧疫情校园蔓延

2020年02月24日08:32  来源：新华网
 

　　日本22日新增14例新型冠状病毒感染病例，包括千叶县千叶市一名市立中学教师，引发外界对病毒在日本校园蔓延的担忧。

　　【学校停课】

　　共同社报道，那名女教师60多岁，负责初中二年级课程，搭乘电车上下班。她12日首次出现症状，当天在医疗机构诊断为感冒，13日至19日正常上班，其中13日和14日在校内监考。

　　这名教师19日中午早退并住院，21日新型冠状病毒核酸检测结果呈阳性，当前仍有发热和咳嗽症状。暂时没有确认她发病前两周曾前往海外或与确诊患者有过接触。

　　千叶市市立中学决定25日和26日暂停上课和社团活动，以电子邮件方式通知相关人员避免不必要、非紧急外出。当前尚未在教职工和学生中发现疑似病例。

　　22日新增病例中有1例来自北海道，是一名不满10岁的男孩。前一天，一对在北海道上小学的兄弟确诊感染，两人就读的小学当天下午停课，大约200人紧急离校。日本文部科学省已经通知北海道教育委员会，建议两人所属小学采取全校停课或全班停课等临时措施。

　　【多地扩散】

　　除那名女教师和小男孩，22日新增病例中还有7例来自北海道、1例来自千叶县、东京1例、和歌山县1例、熊本县2例。

　　千叶县政府官员说，千叶县22日确诊的第二例病例是一名30多岁女子，已经住院，但没有出现症状。暂时没有查明她与那名确诊女教师之间是否有关联，不清楚两人的感染途径。

　　截至22日，日本确诊病例超过750例，其中大多数感染者来自停泊在横滨港的“钻石公主”号邮轮。日本厚生劳动大臣加藤胜信说，政府有望25日发布新冠肺炎疫情基本应对方针。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：于洋、徐祥丽)
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