韩国提升新冠肺炎疫情预警至最高级别

韩国23日决定将新型冠状病毒肺炎疫情预警提升至最高的“严重”级别，着手采取高强度措施应对疫情。

【推迟开学】

韩国总统文在寅当天在新冠病毒感染疫情对策会议上说，依据传染病专家意见和建议，政府决定把新冠肺炎传染病危机预警提升至最高的“严重”级别。他呼吁中央及地方政府、防疫部门、医务人员和民众合力应对疫情。

“新冠病毒感染疫情面临重要分水岭，”文在寅说，“今后几天是紧要关头。”

韩国传染病危机预警分为“关注”“注意”“警戒”“严重”4个级别。这是韩国继2009年甲型H1N1流感后时隔11年再次发布最高级别的传染病预警。提升至“严重”级别后，政府可采取最高级别应对措施，包括下令各级学校暂时关闭、禁止集体活动。

韩国教育部长官俞银惠23日宣布，韩国将推迟原定下月开始的新学年。

俞银惠当天在记者会上说：“为防疫情扩散、保护学生和教职工安全，全国幼儿园、小学、初中和高中2020学年将推迟一周开学。”

韩国中央防疫对策本部发布的最新疫情数据显示，韩国23日新增169例新冠病毒感染确诊病例，累计确诊602例、死亡6例。

第五例新冠病毒感染死亡病例来自大邱市，是一名50多岁女子；第六例死亡病例是一名59岁男子，23日晚在东国大学庆州医院去世。

大邱市人口250万，是韩国第四大城市，距离首都首尔大约300公里。大邱18日出现首例确诊病例以前，韩国境内确诊病例累计30例。随着大邱和庆尚北道地区确诊病例连续5天大幅增长，这一地区累计确诊病例占韩国境内确诊病例总数的80%以上。

韩国政府21日宣布大邱与庆尚北道清道郡为“特管区”，由中央政府集中支援，以缓解病床、医务人员和医疗设备短缺。

【关闭门店】

文在寅在会议中提及一家宗教团体出现多人感染情况，敦促这一团体成员配合疫情应对工作，同时呼吁公众避免参加集体活动。

这家宗教团体位于大邱的设施出现多人感染。韩国媒体报道，大约1000人与一名确诊病例同时期参加宗教活动。

中央防疫对策本部公布的数据显示，截至23日晚，韩国全国602例确诊感染病例中，超过一半与这家宗教团体有关。

为应对疫情，韩国几家主要零售商23日决定关闭首尔一些门店或门店部分设施。

新世界百货江南店地下食品部将关闭一天，原因是一名新冠病毒确诊感染者19日与丈夫在那里逗留过1小时。这名患者上周曾前往大邱参加宗教活动，21日确诊。

乐天百货同样决定关闭一家位于首尔西部的门店，同样关联确诊病例。“尽管患者只在店内部分区域逗留，但是安全起见，我们决定整店关闭。”乐天百货一名工作人员说。

发现有确诊患者曾到店购物后，韩国其他一些百货公司和连锁超市本月初同样暂停部分门店运营。

首尔市政府先前决定禁止市内三处主要广场举行集会并关闭市内3000多家社会福利设施，严防疫情扩散。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：于洋、徐祥丽)