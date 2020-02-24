马克龙“没把握”英欧年内谈妥

法国总统埃马纽埃尔·马克龙22日坦言，“不确定”英国与欧洲联盟贸易谈判能在年底前谈妥。同一天，英国首相办公室发声，称英方谈判瞄准“加拿大模式”，而这一设想先前已遭欧盟多次否定。

英欧贸易谈判首轮正式磋商定于3月2日在比利时布鲁塞尔举行，渔业和公平竞争条款是谈判难点。

马克龙22日在法国巴黎出席渔业领域会议时说：“我不确定协议能在现在和年底间达成。”他坦言，渔业权益是谈判关键内容。“（英方）非常强硬，谈判将变得更为艰难。”

英国1月31日正式脱离欧盟，随后进入“脱欧”过渡期，在年底前与欧盟的贸易维持现状。双方希望在过渡期结束前就双方今后在贸易、安全等领域的合作达成协议。

欧盟成员国正就合作条件提出各自要求，法国立场尤为强硬，牵头多国公开主张今后继续在英国水域捕鱼。英方希望全面自治，限制欧盟渔民。

法新社报道，法国渔民三成捕鱼收入来自英方水域。法国官员警告，如果欧盟船只被禁止进入英国水域，法国将呼吁欧盟禁止英国在欧洲大陆销售渔获。

英国政府定于25日签署文件，明确英方谈判目标框架。英国首相办公室22日发布声明：“英国多次明确并将重申，英国希望谈成加拿大那样的（贸易）协议。”

声明说，英国政府内部目标一致。相比之下，欧盟进程受制于“各成员国利益争夺所致的优柔寡断和拖沓不前”。欧盟原打算11日敲定框架，但这一期限早就过去，其成员国还在争执于财政预算问题。

欧盟与加拿大2016年10月签订《综合经济与贸易协定》，大幅削减双方货物贸易关税。欧盟分管英国“脱欧”事务的首席谈判代表米歇尔·巴尼耶多次强调，英国不可能与欧盟达成类似协议。

按照欧盟官员说法，欧盟与第三方达成的贸易协议依据距离、贸易水平和密切程度等因素确定。欧盟2018年从英国进口商品总额1970亿欧元，几乎是同期从加拿大进口商品总额的10倍。（陈立希）（新华社专特稿）

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