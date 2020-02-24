患难见真情  共同抗疫情(国际视野)

瑞士谴责一切形式的歧视行为

（瑞士）罗志谊

中国上下正全力以赴与疫情展开严峻斗争。公共卫生危机是一项跨越国界的全球性挑战。需要各国之间进行强有力和透明的合作，特别是在世界卫生组织等多边机构框架下开展合作，共同应对危机

新冠肺炎疫情暴发以来，中国政府进行了全民动员抗击疫情，采取了诸多切实有效的防控措施。在不到两周时间内，武汉市迅速建立起两所专门收治相关患者的医院。中国正全力以赴与疫情展开严峻斗争。我对中国政府为抗击新冠肺炎疫情作出的非凡努力，以及奋战在抗疫一线的医护人员的专业素养和奉献精神表示赞赏。

瑞士愿意为中国疫情防控工作提供支持。瑞士正在积极筹备相关医用物资并将很快运往中国。之前，瑞士已经向世界卫生组织开展相关工作提供了财政支持。除了瑞士联邦政府，私营领域也积极动员起来，结合各自的优势提供病毒研究信息和医疗物资等，和中国共同抗击疫情。我很高兴看到，大部分在华瑞士企业慷慨解囊，向疫情严重地区提供了医疗、生活日用品等物资以及资金援助。

随着一些国家出现新冠肺炎疫情，我们看到，确实出现了针对疫情的某些过激行为甚至歧视。毋庸置疑，瑞士谴责一切形式的歧视行为。

公共卫生危机是一项跨越国界的全球性挑战。各国需要进行强有力和透明的合作，特别是在世界卫生组织等多边机构框架下开展合作，共同应对危机。瑞士也将继续努力成为多边合作中的可靠参与者。

今年是瑞中两国建交70周年。瑞士是最早同新中国建交和最早开展对华合作的国家之一，双方经贸合作前景看好。2019年，中国成为瑞士三大投资目的地之一。为更好地了解此次疫情对中国经济的影响程度，日前我们对瑞士在华企业进行了一项调查。调查显示，企业当下最关心的是如何能尽快恢复正常生产，把疫情对经济的影响降到最低。

（作者为瑞士驻华大使，本报记者敬宜采访整理）

我们同中国人民心连心

（阿尔及利亚）艾哈桑·布哈利法

在这特殊时刻，我们同中国人民心连心，与友好的中国人民团结一致。中国政府为抗击疫情付出巨大努力，为保障国际和地区公共卫生安全作出积极贡献。阿尔及利亚将全力支持中国疫情防控工作

新冠肺炎疫情暴发后，在这特殊时刻，我们同中国人民心连心，与友好的中国人民团结一致。

患难见真情。上世纪60年代，阿尔及利亚独立后，中国是世界上第一个宣布向阿派遣医疗队的国家。在中国派遣的第一支医疗队中，以来自湖北的医务人员为骨干。在这次防控疫情阻击战中，阿尔及利亚与中国人民站在一起。

阿尔及利亚总统阿卜杜勒—马吉德·特本向中国抗击疫情表示慰问和支持。中国政府为抗击疫情付出巨大努力，为保障国际和地区公共卫生安全作出积极贡献。特本总统密切关注中国疫情，并代表阿尔及利亚政府和人民声援中国。阿尔及利亚将在这个困难时刻与中国风雨同舟。相信中国有能力在抗击疫情斗争中获得胜利。

阿尔及利亚与中国保持着传统的友好合作关系。目前，阿尔及利亚政府向武汉提供了医疗物资支援。该批物资于2月2日抵达武汉，包括口罩、护目镜和医用手套等。阿尔及利亚将全力支持中国疫情防控工作。

阿尔及利亚高度评价中国政府为遏制疫情蔓延所作出的努力，对中国政府同国际社会展开迅速协调和有效合作表示感谢。特别是中国与有关国家在世界卫生组织框架内的合作，对维护中国及全球公共卫生安全至关重要。我们希望，国际社会对新冠肺炎疫情形势的评估保持公正、客观。

在抗击疫情中，中国各级政府采取了严格得当的措施维护公众健康及公共卫生安全。我们完全相信，这些措施将有效遏制疫情蔓延，保护中国人民健康安全，也对全球公共卫生事业作出贡献。相信在不久的将来，中国一定能够战胜疫情。

我谨向中国人民转达阿尔及利亚及我本人对中国人民的同情和深切慰问，希望中国人民尽快渡过难关。

（作者为阿尔及利亚驻华大使，本报记者李欣怡采访整理）

我们对中国战胜疫情充满信心

（埃及）穆罕默德·巴德里

中国并不是在独自与新冠病毒疫情作斗争。中国在疫情防控战斗的最前沿阵地做出了强有力的努力，从而使世界其他地区有时间做好防备工作。中国全民动员的能力给我留下深刻印象。这是中国国家治理能力和综合实力的体现。只有我们团结在一起，才能共同战胜这次巨大的挑战

当前，中国正在全力以赴抗击新冠肺炎疫情。我向身体健康和生命安全受到威胁的中国民众表示由衷的慰问。埃及总统塞西向中国国家主席习近平致信表达了慰问。我们向中国提供的援助虽然微薄，但这份心意反映了我们两国之间的历史渊源，它是我们两国人民相互欣赏，团结和友爱的体现。

中国并不是在独自与新冠病毒疫情作斗争。在全球化的今天，没有任何国家可以独善其身。无论是共同应对传染病，还是共同打击恐怖主义，我们都是相互依赖的关系。事实上，国际社会对中国的支持也是在帮助全世界。中国在疫情防控战斗的最前沿阵地做出了强有力的努力，从而使世界其他地区有时间做好防备工作。中国采取了非常有效和严格的措施遏制疫情扩散，避免了疫情在世界范围蔓延。我们对中国战胜疫情充满信心。

在这场疫情防控阻击战中，中国全民动员的能力给我留下深刻印象。这种促使民众加强防护意识的做法公开而透明。也只有通过透明的举措，才能让人信服。中国在很短时间内建成两所专门接诊的医院，并配备了必要医疗设备。我和其他一些国家的大使对此印象深刻。这是中国国家治理能力和综合实力的体现。此外，中国各级政府能适应不断变化的情况，迅速作出相应调整。在危机管理中，灵活性是至关重要的。

我们都高度关注中国应对这一疫情的行动，以及中国与世界卫生组织及其他相关机构的沟通。只有我们团结在一起，才能共同战胜这次巨大的挑战。

今天，中国已经是世界第二大经济体，帮助数亿人摆脱贫困，在国际舞台上的影响力与日俱增。中国的发展是全面的、包容性的，从消除饥饿、改善民生到提升高科技创新，每个人都从中获益。坚强的领导，清晰的愿景，加上全体人民的勤奋努力和坚持不懈，共同创造了中国的发展奇迹。中国人民有充分理由为国家取得的成就感到自豪。

埃中是好朋友、好伙伴，双方都在为加强两国业已存在的兄弟般关系做出努力。埃中两国决心为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。这将为埃中关系开辟新的前景，也将进一步推动世界和平、稳定与繁荣。

（作者为埃及驻华大使，本报记者李琰采访整理）

面对灾难我们与中国结成命运共同体

（土耳其）埃明·约南

新冠肺炎疫情是我们人类共同面临的一次巨大挑战。为遏制疫情蔓延，中国政府采取了迅速果断的措施，包括各地采取严格的隔离措施，有效遏制了病毒传播。面对灾难，我们与中国朋友团结一致，结成了命运共同体。中国在抗击疫情斗争中不是孤军作战

新冠肺炎疫情是我们人类共同面临的一次巨大挑战。我代表土耳其向那些因疫情失去家人的中国朋友致以最诚挚的慰问，并祝愿患者早日康复。在抗击疫情斗争中，土耳其和中国站在一起。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示，坚信在习近平主席强有力的领导下，中方一定能够遏制并消除疫情。

为遏制疫情蔓延，中国政府采取了迅速果断的措施，包括各地采取严格的隔离措施，有效遏制了病毒传播。中国人民特别是中国的医务工作者，在抗击疫情斗争中表现出非凡的勇气，令人钦佩。武汉在很短时间内建起两所专门收治患者的医院，中国各地向湖北派遣了3万多名医务人员，这些都体现了中国人民以巨大勇气、毅力和决心抗击疫情。

在严格防控疫情的基础上，中国对在武汉工作生活的外国公民的安全与健康给予高度重视。中方为土耳其撤离在湖北的侨胞提供了很大协助。我们对此表示感谢，并向中方提供援助支持抗击疫情。

土耳其位于地震带，经常遭受自然灾害。1月下旬，土耳其东部刚经历了一场地震。我们特别能理解中国在防控疫情中所面临的挑战。土耳其谚语说：“真正的朋友总是出现在困难的时刻。”面对灾难，我们与中国朋友团结一致，结成命运共同体。

我们援助的首批医疗物资于2月1日交付给武汉当地机构。之后，我们又分两批向中国运送了急需的医疗物品。土耳其和中国结成的命运共同体不仅仅局限于医疗援助方面。为支持中国人民抗击疫情，我和在华工作生活的土耳其同胞一起录制了一段视频。“中国加油”“武汉加油”的口号，表达了“土耳其人民支持中国人民”的信息，中国在抗击疫情斗争中不是孤军作战。由于疫情的影响，某些国家出现歧视中国人民的做法。我们不赞同这种行为，并强烈谴责。

中国为防控疫情作出了巨大努力和贡献。我完全相信在中国共产党的坚强领导下，中国一定能在疫情防控阻击战中取得胜利。这场胜利不仅是中国的胜利，也将是土耳其乃至全世界的胜利。

（作者为土耳其驻华大使，本报记者黄发红采访整理）

图片说明：

图①：居住在苏州工业园区城邦社区的美国人苏贝妮（左二）夫妇作为志愿者参与社区防疫控疫工作，正在给居家观察的居民称菜、分菜。

华雪根摄（影像中国）

图②：埃及华人华侨协会暨埃及开罗中国和平统一促进会组织当地侨胞向中国捐赠口罩、医用防护服等物资。工作人员为筹集的物资打包并贴上捐赠信息。

本报记者 周 輖摄

图③：布隆迪大学孔子学院的当地学生为中国抗击疫情加油。

布隆迪大学孔子学院供图

图④：2月14日，由伊拉克—中国友好协会组织捐赠的医疗物资在伊拉克巴格达国际机场等待运往中国。

新华社发

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《 人民日报 》（ 2020年02月24日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)