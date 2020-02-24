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“齐心协力，就能迸发出强大力量”

——海外网友为中国加油③

2020年02月24日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　中国正在开展新冠肺炎疫情防控阻击战，全球网友以不同方式为中国加油，为所有付出努力的人们点赞，坚信中国一定能够战胜疫情。

　　也门网友@Khaled Waheeb：我是一名留学生，目前在中国学习。疫情面前，我看到中国政府、中国医护工作者和每一个中国人所付出的努力。我和大家一样，按照要求尽量在家，避免出门。这段时间以来，许多中国朋友通过网络和我交流，我一点也不觉得孤单。中国在代表全人类与病毒搏斗，我与中国人民在一起，相信我们能够战胜这场疫情。

　　英国网友@Jamie Dixon：我和家人都在中国工作和生活。疫情发生后，我和不少英国朋友一样，选择留在中国。我们亲身体验到中国政府在防控疫情方面的认真和成效，我们相信中国一定能战胜疫情，他们值得全球所有人尊敬。

　　美国网友@RainNY91：中国发布的数据显示，越来越多的确诊患者在康复，这样的好消息一定会越来越多。中国付出的巨大努力令世界惊叹，他们取得的成果也是对全人类的巨大贡献！春天已经到来，中国一定能战胜疫情！

　　巴基斯坦网友@Sikandar Abrar：中国一直在以最大的努力抗击疫情，他们不是独自在战斗，世界各国都应该为他们祝福，为他们提供力所能及的帮助。

　　荷兰网友@Bart Sluimer：中国在抗击疫情的战斗中投入了大量资源和力量，这是中国战胜疫情的重要保障，为所有付出努力的人点赞！

　　法国网友@Bruno Lhopiteau：我的航班刚刚在上海落地，是时候继续我的工作了。疫情虽然给我们带来了一定挑战，但所有人都充满信心。在抗击疫情的特殊时刻，只要我们齐心协力，就能迸发出强大力量，弥补疫情造成的损失。

　　德国网友@Dr.Guido Brettschneider：我在一家国际旅行社工作，我的中国同事已经开始居家办公了——为我们的客户设计最佳旅游路线。疫情终将过去，中国永远是最友好、最独特的旅游目的地之一，期待疫情结束后有更多人去中国旅行。

　　美国网友@11greymatter：武汉是一座坚强的城市，很美也很有历史。我已经和家人商量好，下次假期一起去中国旅行，而且一定会去武汉！我们希望这样做能给武汉一点支持和帮助。期待武汉能尽快战胜疫情，加油！

　　（本报记者  程是颉整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月24日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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