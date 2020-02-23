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综合消息：日韩新冠病毒感染病例数继续攀升

2020年02月23日22:57  来源：新华网
 
原标题：综合消息：日韩新冠病毒感染病例数继续攀升

　　新华社北京2月23日电 综合新华社驻外记者报道：近日，日本和韩国新冠病毒感染确诊病例数继续攀升，分别达到773例和602例，其中韩国确诊病例增加较多。23日，韩国政府已将新冠肺炎疫情预警上调至最高的“严重”级别。此外，意大利、伊朗等国家新增病例也有所增加。

　　根据韩国疾病管理本部的最新通报，当地时间23日9时至16时，韩国又新增新冠病毒感染病例46例，新增死亡病例1例。目前，韩国累计确诊病例已攀升至602例，其中累计死亡5例。

　　韩国总统文在寅23日下午宣布，政府根据传染病专家的建议，决定将新冠肺炎传染病危机预警级别上调至最高的“严重”级别，大幅强化防疫应对体系。韩国教育部23日下午宣布，韩国全国范围内的幼儿园、中小学等学校推迟一周至3月9日开学。

　　据世界卫生组织最新统计数据，停靠在日本横滨港的“钻石公主”号邮轮累计确诊新冠病毒感染病例634例。截至22日，“钻石公主”号邮轮上尚有约300名乘客和1000名船员。

　　日本厚生劳动省22日晚公布了当天全国汇总感染者数据，不包括“钻石公主”号邮轮在内，日本国内各地共新增27例确诊病例。这27例新增病例中有一例是19日离开“钻石公主”号邮轮回家的日本人。

　　据日本广播协会（NHK）电视台23日下午公布的最新统计数据，日本47个都道府县中共有16个发现新冠病毒感染确诊病例。包括“钻石公主”号邮轮的634例确诊病例在内，日本共有确诊病例773例。日本厚生劳动大臣加藤胜信22日表示，已经开始给感染者试用一种日本研发的抗流感药物法匹拉韦。

　　意大利和伊朗均在最新的疫情通报中报告了新增死亡病例。意大利公民保护部部长、新冠病毒应急委员会专员博雷利22日在内阁会议后向媒体表示，意大利目前共有79人确诊感染新冠病毒，其中2人死亡，1人治愈出院。据意大利总理孔特介绍，当天的内阁会议通过了一系列防控新措施，如封闭意大利北部部分疫情集中暴发区域、暂停意大利国内外的体育及教育旅行等活动。

　　伊朗卫生部22日通报，伊朗当天新增10例新冠病毒感染确诊病例，包括1例死亡病例。伊朗19日报告首例确诊病例，目前累计病例数已升至28例，其中5人死亡。

　　阿拉伯联合酋长国卫生和预防部22日宣布，两名伊朗游客在阿联酋境内被确诊为新冠病毒感染者，使得该国确诊病例数达到13例，这些病例均为外籍人士。（参与记者：华义、苏小坡、耿学鹏、陆睿、陈霖、陈占杰）

(责编：冯粒、曹昆)
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