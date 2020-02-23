原标题：同舟共济 天下一家——多国人士认为与中国共抗疫情生动诠释人类命运共同体理念

新华社北京2月23日电 综合新华社驻外记者报道：近日，多国人士在接受新华社记者采访时表示，传染病威胁是人类面临的共同挑战。面对新冠肺炎疫情，众多国家展现出“天下一家”的精神，与中国一道携手应对，生动诠释了人类命运共同体理念。

马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄说，新冠肺炎疫情发展至今，众多国家自发地同中国站在一起，为中国抗击疫情提供坚定支持，充分体现出构建人类命运共同体的重要性。人类的健康与福祉是国际社会共同的财富与责任，面对新冠肺炎疫情，国际社会展现出“天下一家”的精神，以援助之手、真诚之心，诠释了人类命运共同体理念，与中国人民同舟共济，携手应对。

世界卫生组织负责全民健康覆盖及传染病和非传染性疾病事务的助理总干事任明辉表示，当今世界面临的非传统安全威胁日益突出，其中很重要的一方面就是传染病威胁，中国和世界其他国家是命运共同体。中国在防控疫情方面主动担当，承担起在卫生领域的国际责任。中国必将在全球卫生安全体系方面发挥更多作用。

法国巴黎第八大学教授皮埃尔·皮卡尔说，病毒无国界，各国民众、医务人员和科研人员面对疫情所展现出的团结与协作，体现了人类命运共同体理念已深入人心。在中国和世界面对共同重大挑战时，只有分享知识和经验，携手应对挑战，才能共同建立更美好的未来。

塞浦路斯议会议长西卢里斯表示，中国政府在抗击新冠肺炎疫情方面做出了令人钦佩的努力，这不仅是为了保护中国人民，也惠及其他国家的人民，中国做出的努力将保护人类免受致命病毒的侵害。

俄罗斯人民友谊大学副教授季莫费耶夫说，新型冠状病毒疫情威胁世界卫生安全，各国必须联合应对挑战，这让人们对人类命运共同体理念拥有更清晰的认识，拉近了人与人的距离。当前世界各国面临的共同挑战和威胁进一步证实了人类命运共同体理念符合全球需求。

东日本国际大学客座教授、日中友好协会顾问西园寺一晃说，抗击新冠肺炎疫情并非“中国之战”，在病毒面前人类是命运共同体。要战胜病毒，人类必须团结，国际社会必须合作。

日本横滨国立大学名誉教授村田忠禧表示，抗击新冠肺炎疫情是人类共同的课题。日本即将举办东京奥运会和残奥会，迫切需要与中国一样认真、切实地消灭新型病毒。现在明确人类命运共同体理念是很重要的。

新西兰慈善总会主席彭杭颖平表示，中国为抗击新冠肺炎疫情采取的果断措施体现出负责任的大国风范和构建人类命运共同体的担当，正在赢得国际社会更广泛的支持。

韩国外国语大学国际学院院长黄载皓认为，这次疫情反映的是非传统安全领域的挑战，这一领域也涵盖在人类命运共同体理念内，应对这次疫情将进一步推动各国相关交流与科研合作。

肯尼亚内罗毕大学国际经济学者盖里雄·伊基亚拉表示，此次疫情使人们聚焦人类共同面对的威胁和挑战。

新加坡国立大学东亚研究所教授郑永年说，要战胜病毒，国际合作至为关键。在全球化不断深入和人员高度流动的今天，没有一个国家可以独善其身。在抗疫战争中，各国休戚与共。

泰国皇家研究院院士、东方研究院院长阿涅·刘坦玛塔表示，在疫情面前，我们更应秉持构建人类命运共同体的理念。在人类共同的灾难面前我们更应做到信息共享，构建防疫网络。

柬埔寨柬华理事总会常务秘书钟耀辉说，柬埔寨是中国肝胆相照的好朋友，坚定支持中国抗疫行动，柬方致力于同中方一道构建命运共同体。通过防灾抗疫的应急管理合作，有利于保护两国公民的健康以及完善公共卫生安全的保障体系，这方面的合作很有必要。

埃及社会主义党总书记沙班呼吁全世界团结起来，给予中国更多支援，共同协商研究对抗疫情的有效举措，携手共渡这场关乎全人类的难关。（参与记者：林昊、陈俊侠、徐永春、张保平、张骁、高红、卢怀谦、耿学鹏、白林、蔡蜀亚、汪瑾、毛鹏飞、吴丹妮）

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