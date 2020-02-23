中国驻萨摩亚大使巢小良在萨媒体刊文《风雨过后有彩虹——疫情的影响是暂时的》

人民网堪培拉2月22日（记者陈效卫）2月22日，中国驻萨摩亚大使巢小良在当地最有影响力的媒体《萨摩亚观察家报》发表了题为《风雨过后有彩虹——疫情的影响是暂时的》的文章，全文如下：

自新冠肺炎疫情发生以来，中国进行全国动员，采取了最全面、最严格的防控举措。全国各地的医护人员和各界人士，用奉献和牺牲，同疫情进行着艰苦卓绝的斗争。经过不懈努力，疫情形势出现积极变化，截至2月19日，中国湖北以外地区新增确诊病例连续16日下降，治愈人数显著增多，已达16000多人。

有人担心疫情会给中国经济带来负面影响。我认为，虽然此次疫情对中国国内消费及某些产业的短期冲击不可避免，但这将是阶段性、暂时性的。中国经济有着强劲韧性、巨大潜力和丰沛活力，我们完全有条件抵御各种风险挑战。

目前，中国政府正在全国范围内积极支持企业有序复工复产。根据国务院新闻办公室发布的数据，目前96家中央企业所属的2万余户主要生产型子企业的开工率已超过80%。其中，石油石化、通讯、电网、交通运输等行业的开工率已经超过95%。中国中央和地方各级政府采取了一系列有针对性的政策，帮扶部分行业，特别是中小企业和民营企业渡过疫情难关。中国股市经过开市初期的短期波动后，已基本恢复正常运行，具有标志意义的上证指数自2月4日开市以来累计上涨超过10%，充分展现了投资者对中国经济未来增长的信心。

中国经济大势长期向好的基本面没有变，也不会变。中国拥有14亿人口，也有世界上规模最大的4亿多中等收入群体。巨大的消费需求不会因疫情而消失，只是被暂时的遏制和延缓了。可以预见，一旦疫情解除，遭受重创的旅游、影视、娱乐、餐饮等产业将出现明显反弹。此外，这次疫情也为在线娱乐、在线医疗、远程学习等新兴产业带来了空前的发展机遇，这些产业将成中国经济高质量发展的新增长点。

著名哲学家麦克卢汉说过，“我们要用后视镜看当前”。回望2003年，非典疫情曾短暂影响了中国当年第二季度的经济增长，但第三季度经济迅速出现了反弹，并实现了全年的预期目标。相比那时，现在的中国经济基本面更加稳健，经济总量超过14万亿美元，人均国内生产总值超过1万美元，是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列所有工业门类的国家。我们有充分理由相信，此次疫情过后，中国经济同样会迅速企稳。

经济全球化时代，中国经济与世界经济已高度融合。2019年，中国GDP占世界经济比重预计将超过16%，中国经济增长对世界经济增长的贡献率保持在30%以上，连续14年居世界第一。如果中国经济受到冲击，那么必然会波及其他国家。疫情当前，当务之急是国际社会团结协作，共同战胜疫情，尽快恢复国家间的正常交流交往，为世界经济稳定增长提供有力支撑，释放正面预期。

近期，萨摩亚政府及各界朋友通过多种形式向中国政府和人民表达理解、支持和同情，我们深受感动。病毒无情人有情，疫情是一时的，友谊是长久的。由于应对疫情的需要，中萨两国的人员交流受到影响，一些务实合作项目处于暂停状态。但我们相信，随着疫情的日趋缓解和最终消除，这些项目将逐步有序复工复产。

当前，萨摩亚正遭受着狂风暴雨的侵袭，但是我们都知道，热带低压的影响必将过去，风雨之后终将现彩虹。正如萨摩亚谚语“众人携手，重担不沉”所言，在包括萨摩亚在内的国际社会大力支持下，中国人民一定能够早日战胜疫情，维护中国经济的持续稳定增长。

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