原标题：综合消息：中东两国报告首例新冠病毒感染病例 多国新增确诊病例

新华社北京2月22日电 综合新华社驻外记者报道：中东地区的黎巴嫩和以色列21日均报告首例新型冠状病毒感染确诊病例，亚洲地区的韩国22日确诊病例大幅增加，此外日本、伊朗、阿联酋、意大利的确诊病例也继续增加。世界卫生组织总干事谭德塞呼吁国际社会迅速采取应对行动，遏制新冠肺炎疫情蔓延。

黎巴嫩卫生部长哈马德·哈桑21日在首都贝鲁特举行的记者会上宣布，黎巴嫩当天确诊首例新冠病毒感染病例。感染者是一名45岁黎巴嫩女性，前一天乘飞机从伊朗抵达黎巴嫩，目前在贝鲁特一家医院进行隔离，状况稳定。黎巴嫩另有两例疑似病例正接受密切观察。

世卫组织21日表示，过去两天里，伊朗共报告了18例确诊病例和4例死亡病例。伊朗19日报告首例确诊病例。

世卫组织总干事谭德塞在21日的发布会上说：“我们仍然担心，新冠肺炎可能会在卫生系统较薄弱的国家蔓延。”他呼吁各国抓住控制疫情蔓延的“机会窗口”迅速行动以扭转困局，避免严重危机发生。

以色列卫生部21日发表声明说，以色列确诊首例新冠病毒感染病例，该病例是在21日抵达以色列的11名“钻石公主”号邮轮乘客中的一员。这11名以色列人在离开日本之前都进行了病毒检测，结果均显示为阴性。目前这名女性感染者已被隔离，其余10人当天检测结果均为阴性。“钻石公主”号共有15名以色列乘客，其中4人早前已确诊感染新冠病毒，在日本的医院接受治疗。

韩国疾病管理本部22日下午发布的最新数据显示，当地时间21日16时至22日16时，韩国新增229例新冠病毒感染确诊病例，累计确诊病例增至433例，其中2人死亡。谭德塞21日也表示，在中国境外，除“钻石公主”号邮轮外，韩国目前确诊病例数量最多，世卫组织正与韩国政府密切合作，以全面了解感染人数迅速增长的原因。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部21日宣布，该国新增两例新冠病毒感染确诊病例，这两人近期均与此前确诊的来自中国的感染者有过直接接触。截至目前，阿联酋共确诊新冠病毒感染病例11例，这11例均为外籍人士。

意大利当地媒体报道，21日意大利新增新冠病毒感染确诊病例17例。其中一名78岁患有基础疾病的病例已于确诊当天去世。此前意大利共报告3例确诊病例，包括一对来自中国的游客夫妇和一名从武汉回国的意大利公民。

日本媒体报道，21日日本新增新冠病毒感染确诊病例12例，包括3名儿童。截至目前，日本国内确诊病例共106例。加上“钻石公主”号邮轮上确诊的634例，日本确诊病例总数达到740例。

当天“钻石公主”号邮轮上又有253名乘客下船，19日至21日，“钻石公主”号邮轮上检测结果为阴性且没有发热等症状者共970人获准下船离开。

智利卫生部21日发布公报说，首例智利籍新冠病毒感染病例日前在日本确诊。该病例是一位45岁的智利女性，是“钻石公主”号邮轮上的一名工作人员。她被确诊后，已转至东京一所医院治疗，目前整体情况平稳，暂无返回智利的计划。（参与记者：尹南、张笑然、苏小坡、耿学鹏、陆睿、凌馨、刘曲、陈霖、李良勇、华义、陈文仙、尚昊、李洁）

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