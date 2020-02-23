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习近平给比尔·盖茨回信

感谢盖茨基金会支持中国抗击新冠肺炎疫情

2020年02月23日08:39  来源：人民网－人民日报
 

　　回 信

比尔·盖茨先生：

　　你好！在中国抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，你和夫人领导的基金会慷慨解囊，你给我写信表达对中国人民的支持，我对此表示衷心的感谢。

　　疫情发生以后，我提出了坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，我们举全国之力进行防控，采取一系列前所未有的防控和救治举措，取得了重大成效。我们坚决维护中国人民生命安全和身体健康，也坚决维护世界各国人民生命安全和身体健康，努力为全球公共卫生安全作出贡献。

　　我一直讲，人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。盖茨基金会很早就加入全球抗击新冠肺炎疫情的行动，发挥了积极作用。我支持盖茨基金会同中方有关机构的合作。我也期待国际社会加强协调，为维护人类健康福祉而一起努力。

　　中华人民共和国主席 习近平 

　　2020年2月20日 

　　（新华社北京2月22日电） 

　　

　　新华社北京2月22日电 国家主席习近平2月20日给美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨回信，感谢他和盖茨基金会对中国防控新冠肺炎疫情工作的支持，呼吁国际社会加强协调、共同抗击疫情。

　　习近平在回信中说，在中国抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，你和夫人领导的基金会慷慨解囊，你给我写信表达对中国人民的支持，我对此表示衷心的感谢。

　　习近平指出，疫情发生以后，我提出了坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，我们举全国之力进行防控，采取一系列前所未有的防控和救治举措，取得了重大成效。我们坚决维护中国人民生命安全和身体健康，也坚决维护世界各国人民生命安全和身体健康，努力为全球公共卫生安全作出贡献。

　　习近平表示，我一直讲，人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。盖茨基金会很早就加入全球抗击新冠肺炎疫情的行动，发挥了积极作用。我支持盖茨基金会同中方有关机构的合作。我也期待国际社会加强协调，为维护人类健康福祉而一起努力。（回信全文另发）

　　盖茨基金会由比尔·盖茨及其夫人梅琳达共同成立，在疾病防控、扶贫减贫等多个领域同中国长期开展合作。1月27日，盖茨基金会宣布提供500万美元紧急赠款，支持中国抗击新冠肺炎疫情。之后，承诺投入最高1亿美元赠款，其中一部分用于直接帮助中国加速在药物、疫苗及诊断方法研发等方面的工作。近日，比尔·盖茨专门致信习近平主席，赞赏中国政府和中国人民在抗击疫情中的表现，表示将坚定支持中国打赢这场关键战役。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月23日 01 版）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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