“中国定能赢得最终胜利”（患难见真情 共同抗疫情）

2月20日傍晚，泰国首都曼谷彩霞映天，苏帕查拉赛体育场内人声鼎沸。中泰两国国旗在体育场上空迎风招展，用中泰两种语言书写的“武汉加油！中国加油！”横幅挂满看台。由泰国总理巴育倡导、泰国旅游和体育部组织实施的泰国“体育人万众一心驰援中国”足球义赛在此举行。

来自泰国各界的12支业余球队参加比赛，希望通过义赛为中国抗击新冠肺炎疫情筹集善款。泰国旅游委员会等近10家泰国社团在比赛现场进行了捐赠。

球场上，球员们你拼我抢，用汗水抒写着中泰一家亲的深情厚谊；球场外，脸上粘着“中国加油”“武汉加油”贴纸的啦啦队队员们，手里挥舞着中泰两国国旗，不停呐喊助威。“希望中国人民能感受到我们的鼓励和祝福。”啦啦队队员素吉对本报记者说。

最后一场比赛是泰国旅游和体育部足球队对泰国中国企业总商会足球队。比赛开始前，泰国旅游和体育部部长皮帕上台讲话。他宣读了长长的捐款名单，每报出一个单位的名字和捐款数额，人群中便爆发出一阵欢呼。赛后，这些善款将以泰国旅游和体育部的名义悉数转交中国驻泰国大使馆。

讲话完毕，皮帕脱去正装，换上球衣亲自上场。“中国正在众志成城抗击疫情，中国政府第一时间采取了有力措施。中泰一家亲，我们想借此次足球义赛表达对中国的心意。”皮帕说。64岁的泰国上议院议员占威曾任泰国国家足球队主教练，也参加了这场比赛。他对本报记者表示，泰中友好源远流长，在中国遇到困难时，泰国一定要与中国守望相助，为中国加油打气！

泰国中国企业总商会足球队的球员们着一身红色球衣，格外引人注目。总商会会长李志刚在赛场边告诉本报记者：“这次的足球赛表现了泰国人民对中国人民的友好情谊。这份情谊是对正在顽强抗击疫情的中国政府和中国人民最有力的支持。中国定能赢得最终胜利！”

最终，比赛在上千名观众意犹未尽的叫好声中以1∶1结束。“中国一直是泰国最大游客来源地。虽然疫情对泰国旅游业有一定冲击，但泰方坚信，这场战役的胜利就在前方。期待中国游客届时光临泰国！”皮帕对本报记者说。

（本报曼谷2月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月23日 03 版）

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