真道义 真朋友（大使随笔）

最近几周，我的心一次次被打动。既为中国国内上下一心、全力以赴抗击新冠肺炎疫情所牵挂，也被可爱的斯里兰卡人民给予中国的坚定支持、展现的真挚情谊所感动。这个与中国远隔山海的印度洋岛国，来自不同阶层、民族和宗教的2000多万民众，一直在通过各种方式为中国加油。他们也感动着正在抗击疫情的亿万中国人民。

新冠肺炎疫情发生以来，几乎每天都有来自斯里兰卡全国各地、各行各业的机构、团体、个人，以各种方式联系使馆，表达慰问和支持。经常有当地民间团体自发来到使馆门外，高举中斯两国国旗和手绘海报，对中国抗击疫情表示声援。我永远不会忘记，有一对来自中部山区的老夫妻乘车近6个小时赶到首都科伦坡，只为对我当面说一声“中国加油”。让我备感温馨的，还有斯里兰卡德薇公立女子学校纯真无邪的孩子们。她们拿起手中的画笔，绘就一幅幅支持中国、携手抗击疫情的画作。稚嫩的笔下流淌着真诚友好的心意，她们是中斯友谊的未来。

斯里兰卡被称为“众神的国度”，是东晋高僧法显《佛国记》中记载的千年佛国，也有浓厚的天主教文化，又因为地处印度洋主航道中心点而有众多穆斯林商人聚居。面对疫情，信仰各种宗教的人们纷纷公开对中国表示支持声援，并通过多种形式祝福中国，仅全国大小寺庙举办的祈福仪式就有近百万人参与，共同传唱着对华友好的声音。

让我感动的还有斯里兰卡朝野各政党的对华情谊。疫情发生后，戈塔巴雅·拉贾帕克萨总统向中方捐赠锡兰红茶，希望能温暖战斗在抗疫一线人员的心；马欣达·拉贾帕克萨总理率领近千名各界民众，裸足素衣，共同为中国人民抗击疫情诵经，情义满满；贾亚苏里亚议长经常致电使馆了解形势，嘘寒问暖、加油鼓劲，并慷慨解囊捐款；前总理、统一国民党领袖维克拉马辛哈多次向我详细询问疫情防控情况，充满关切；反对党领袖普雷马达萨在议会讨论疫情时，公开给予中方理解和支持；斯里兰卡共产党等政党领导人也纷纷来信来电表示支持。斯里兰卡卫生部长瓦尼拉奇女士多次在记者会上仗义执言，明确表示对中国政府防控疫情充满信心，斯里兰卡永远向友好的中国敞开大门。

斯里兰卡人民常说，他们永远不会忘记中国在印度洋海啸以及战后灾后重建中给予斯里兰卡的巨大帮助。我也想说，中华民族是懂得感恩的民族。在这场疫情防控阻击战中，国际大家庭中虽有落井下石者，但更有真道义、真朋友。我们珍惜这份情谊。我坚信，有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，中国人民众志成城、勠力同心，一定会迎来抗击疫情胜利的欢呼时刻。

让我们珍惜这份跨越山海的友情，让我们铭记这个微笑的国度。千言万语汇成一句话：“谢谢你，可爱的斯里兰卡人民！”

（作者为中国驻斯里兰卡大使）

《 人民日报 》（ 2020年02月23日 03 版）

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