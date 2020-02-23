中国是值得信赖的伙伴（国际论坛）

阿富汗人民坚定地同中国人民站在一起，相信在中国政府坚强领导下定能早日战胜挑战

中国是阿富汗的友好邻国，阿富汗政府历来重视阿中关系。2014年，加尼总统上任不久首次正式出访就选择来到中国，阿中友好关系的重要性不言而喻。近几年，两国间政治和经贸关系得到切实加强，我们对未来继续拓展双边关系充满期待。

新冠肺炎疫情发生以来，我一直保持密切关注。近日，我专门致信中国领导人，向所有受疫情影响的中国家庭表示诚挚慰问，向中国政府表示支持。阿富汗人民坚定地同中国人民站在一起，相信在中国政府坚强领导下定能早日战胜挑战。

中国提出的“一带一路”倡议对阿富汗国家发展意义重大。阿富汗是“一带一路”沿线重要国家，“一带一路”既是今天阿富汗与中国经贸和文化联系的重要抓手，也让阿富汗人民回忆起古老的丝绸之路，记起古代人民对和谐与繁荣的追求。我们相信，共建“一带一路”能够助力阿富汗发展，能够在促进阿富汗和平方面发挥重要作用，阿富汗的和平与稳定将让整个地区从中受益。和平的阿富汗不仅将成为中国商品的良好市场，也将成为连通中国与中亚、南亚和中东地区的重要桥梁。

在经历40年的战乱之后，阿富汗的和平之路依然曲折，恐怖主义仍然是阿富汗以及整个地区所面临的主要威胁。现在，阿富汗正处于一个比以往任何时候都更需要与国际社会建立睦邻友好合作的阶段。和平与稳定对于任何一个国家和地区而言都极其重要。阿富汗迫切需要和所有邻国加强合作，共同打击恐怖主义，不断朝着实现和平的方向积极努力。

恐怖主义永远是国际社会的共同敌人，加强反恐合作符合阿富汗和中国的共同利益。中国对促进阿富汗和平进程至关重要。阿富汗政府欢迎中国继续在推动阿富汗和平进程中发挥积极作用，我们关于实现阿富汗持久和平的愿景是明确的。

阿富汗人民需要的和平，是宪法所规定的各项权利价值能够得到保障的和平，是阿富汗发展成就能够得到保护的和平。我们永远不会接受某种基于激进主义的和平。任何专权和激进主义都会导致战争的继续，而非促进和平。只有建立采用民主与和平机制运转的国家体制时，和平才会是正义且持久的。我们希望阿富汗的所有友好国家和邻国支持阿富汗实现持久和平。

阿富汗的和平与稳定将让阿富汗和整个地区人民受益。在全球化时代，世界在很大程度上交织在一起，一国的积极发展将对他国产生积极溢出效应。阿富汗的战争与和平，不仅关乎阿富汗人民的生活，同时也影响着其他国家的利益。

阿富汗欢迎所有伙伴国家在阿富汗和平进程中发挥建设性作用。中国是阿富汗最大的邻国，在国际事务上发挥着重要作用。在两国交往中，中国从未干涉过阿富汗的国家事务，总是积极帮助阿富汗发展并为阿富汗和平贡献力量。阿富汗政府和人民对此表示衷心的感谢，相信也期待中国能够为阿富汗和平进程作出更大贡献。

我认为，各国政府应在考虑自己国家利益的同时考虑共同的地区和全球利益。区域组织内或其他国际合作有助于提供建设性的框架，减少分歧和化解敌意。

从上述角度而言，阿中关系具有代表性意义。事实证明，对于阿富汗人民所企盼的“正义且持久的和平”，中国一直发挥着积极的建设性作用，是值得信赖的伙伴。

（作者为阿富汗第二副总统）

《 人民日报 》（ 2020年02月23日 03 版）

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