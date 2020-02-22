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哈萨克斯坦国际问题专家表示中国推动复工复产为全球经济注入希望和动力

2020年02月22日15:40  来源：新华网
 

近日，国务院印发关于各地因地制宜做好企业复工复产工作的通知，一系列涉及生活必需品和重要国计民生领域的企业有序复工复产，取得积极进展。哈萨克斯坦著名政治学家和国际问题专家、“一带一路”专家俱乐部成员阿依达尔·阿姆列巴耶夫 在接受记者采访时表示，中国政府采取的抗击新型冠状病毒肺炎疫情的措施已经显现成效，多个领域复工复产说明疫情的防控工作正在朝着好的方向发展，这也为全球经济注入希望与动力。

阿姆列巴耶夫在采访中指出，中国是世界第二大经济体，是拥有14亿人口的庞大市场，经济韧性强、潜力足，长期向好的基本趋势没有改变。积极推动复工复产，不仅对世界经济有极大的提振作用，也再次证明了中国政府采取的强有力措施有效控制了疫情蔓延，防控工作正在朝好的方向发展。“应该说，中国政府采取了最大力度的措施，以降低疫情产生的各类损失。这说明，中国以全国之力应对这一挑战。中国的春节假期已经结束，我观察到，中国经济的多个领域依然保持稳定增长，包括企业制造业在内的多个生产领域正在恢复生产。例如，宝马和现代等企业巨头在中国的不同省份设立的工厂已经复工。”

阿姆列巴耶夫表示，国际社会普遍期待中国早日战胜疫情，恢复正常的经济和社会建设。他还希望，疫情结束后，中哈关系能进一步发展。“治愈患者数量正在增加，针对新型冠状病毒的疫苗正在研制中。我们祝愿中国人民尽快战胜疫情，全面恢复经济、政治、文化和教育等领域的正常国际合作。我非常希望，疫情结束后，哈中关系能提升到更高水平。”

20号，满载千余吨货物的中欧班列驶出乌鲁木齐陆港区中欧班列集结中心，这也是春节之后由乌鲁木齐开行的首趟中欧班列，将途径哈萨克斯坦、阿塞拜疆和土耳其。阿姆列巴耶夫表示，“令中亚国家欣喜的消息是，春节后经过中亚的中欧班列首班列车已经发车。这说明，一带一路建设并未受到任何影响。哈萨克斯坦专家们希望中国经济快速摆脱疫情影响并继续保持增长。”

阿姆列巴耶夫表示，在对抗疫情的过程中，中国将赢得最终胜利。“我相信，中国拥有足够的潜力战胜任何磨难。”

(责编：燕勐、杨牧)
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